EFE

Diego Simeone superará este domingo los 407 partidos en LaLiga de la leyenda Luis Aragonés como entrenador del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid, del que destacó su "extraordinario equipo" y al que se opone ya con Jan Oblak listo para volver a la competición tras dos encuentros de baja.



"Creo que el tiempo va relacionado a los resultados, a un gran trabajo de parte del club siempre dándome la posibilidad de tener grandes futbolistas y especial y únicamente por tener jugadores comprometidos. Y hemos tenido todo este tiempo jugadores muy comprometidos. Soy afortunado como entrenador de haber podido pasar tantos años con diferentes jugadores y distintas transiciones como hemos vivido de algunos que se fueron y otros que han llegado para seguir manteniendo lo más complejo y difícil en el fútbol: jugadores entregados a una causa. Soy un afortunado como entrenador, porque si no no podría haber estado tantos años, claro está", valoró de su década al frente del Atlético.



El partido 408 será ante el Real Madrid. "El rival tiene un equipo extraordinario, con futbolistas jóvenes que están haciendo el proceso de la transición muy bueno con los grandes que llevan años rindiendo a un extraordinario nivel. Por eso, obviamente, tienen la costumbre de estar cerca de ganar, porque tienen un gran equipo. A partir de eso, nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño y jugar el partido que nos interesa jugar", expresó en la rueda de prensa en Majadahonda.



No se centra sólo en las potentes segundas partes del Real Madrid ("no medimos esas situaciones, sino el partido en global, intentando generar en él lo que nosotros queremos buscar", expuso Simeone) ni le da una trascendencia absoluta al momento en que llegue cada equipo a un derbi: "Siempre pienso que en estos partidos es importante cómo llegas por la confianza, la seguridad, alguna duda porque te toca perder, pero desde el momento que empieza el partido es una historia absolutamente nueva".



"Para los que nos tocó jugar y ser entrenador entendemos que está todo muy bien hasta que el árbitro arranca el partido. Y ahí comienza una película absolutamente nueva que no sabemos cuál es el final. Por eso este juego es tan divertido", prosiguió Simeone, cuyo equipo contrapone sus vaivenes de este inicio de curso, acentuados con la derrota del pasado martes contra el Bayer Leverkusen, con el pleno del Real Madrid, ganador de cada uno de sus ocho encuentros entre todas las competiciones en esta campaña.



"Me habría gustado llegar con una victoria, claro", asumió Simeone, que consideró el 2-0 en contra en el Bay Arena como un advertencia: "Te despierta sin duda una atención, porque el partido del otro día fue una atención. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes futbolistas desde hace muchos años, con Benzema (será baja por lesión), Modric, que llevan compitiendo tantos años en estos partidos, y después una generación joven que está haciendo el Madrid para esa transición que tiene que recorrer con muy buenos futbolistas. Eso habla muy bien de ellos y por eso compiten como compiten".



Mientras recupera a Jan Oblak, del que confirmó su presencia en el derbi, Simeone mantendrá previsiblemente cuatro bajas para el choque: Thomas Lemar, Sergio Reguilón, Stefan Savic y José María Giménez. "La temporada pasada nos costó muchísimo, sobre todo el tiempo que estuvieron fuera Savic y Giménez, que fue mucho. Nos costó mucho. Esperemos que esta temporada no nos pase. Todos trabajan en consecuencia para que los tengamos el mayor tiempo posible, porque son futbolistas importantes y nos dan otra alternativa para tener más herramientas de cara a los partidos que tenemos que jugar", repasó.



El derbi también mantiene a Antoine Griezmann en esos límites de media hora que ha jugado en toda esta campaña, salvo sorpresa o giro en este encuentro. "Entendemos que Morata y Joao están muy bien y que Griezmann lo está haciendo muy bien en los 30 minutos que entra, porque nos da un cambio de paso al equipo, nos da jerarquía, nos da juego, una mejor sociedad en ataque y en estos momentos estamos decidiendo de esta manera", valoró Simeone sobre el condicionante al respecto del internacional francés del pulso que sostiene el Atlético con el Barcelona para rebajar los 40 millones de la opción de compra.



De fondo, antes del derbi, surge la controversia por los bailes de celebración de Vinicius, disparada la polémica en las últimas horas por unas declaraciones de Koke Resurrección, un comunicado del Real Madrid y las acusaciones de racismo y xenofobia por parte de Vinicius.



"Me centro en lo que me ocupa. Desde el lugar que tengo de ser entrenador, tratar de buscar los caminos para hacer un gran partido en un derbi que siempre es especial para los aficionados, para nosotros, para ellos también, y jugarlo en relación a los que nos ocupa desde el lugar que tenemos", explicó el técnico argentino.



"Vivimos en una sociedad que estamos involucrados todos; ustedes, nosotros, la gente. Somos personas. ¿Y esta es la sociedad que tenemos no?", abundó Simeone cuando fue preguntado por si se habían sacado de contexto las declaraciones de Koke Resurrección, que señaló que se liaría en la grada del Metropolitano si Vinicius festejaba un gol con un baile.