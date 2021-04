EFE

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, subrayó de cara al desenlace de LaLiga tras la derrota encajada por su equipo en San Mamés frente al Athletic Club (2-1) que el "que tenga más fuerza mental" será el que "estará más cerca de ganar" el campeonato.

"No tengo ninguna duda de que lo mental es clave. Hoy en el primer tiempo no pudimos jugar el partido que queríamos y en el segundo fue lo contrario. Quien pueda ejecutar mejor ese equilibrio emocional estará mas cerca de ganar", destacó el técnico argentino en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Simeone añadió que aunque al final de la primera vuelta llegaron a tener "muchos puntos de ventaja" respecto a Real Madrid y Barcelona tenían claro que ambos equipos "no iban a salirse de la pelea de todos los años" a la que esta temporada se ha sumado además el Sevilla.



"Esto nos genera, a mi gusto, situaciones importantes porque al menos somos cuatro en esa búsqueda y ahora será el que tenga más fuerza mental que esté más cerca de ganar. Seguimos dependiendo de nosotros y dependerá de esa fuerza mental, de la personalidad y de lo determinantes que podamos ser", insistió.

Cuestionado sobre la primera parte que completó el Atlético en San Mamés, en la que se vio superado por el Athletic, admitió que "cuando se repiten situaciones y el entrenador no las puede solucionar es problema del entrenador, no del equipo".



"Cuando un entrenador no resuelve esa situación quiere decir que hay algo que está haciendo mal, Me ocupa, me preocupa e intentaremos mejorar en eso", concluyó.