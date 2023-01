EFE

Ya abierto el mercado de invierno desde el lunes, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, está "preparado para lo que pueda suceder" y desea que todo lo que tenga que pasar "en beneficio del club o del equipo" quede zanjado lo antes posible, mientras enfoca ya al Oviedo y a la Copa del Rey, con la duda de Joao Félix y el "entusiasmo y la ilusión de poder seguir avanzando".



"Estoy preparado para lo que pueda suceder. Nosotros somos empleados del club, somos entrenadores y, a partir de lo que suceda en beneficio del club o del equipo, tenemos que estar preparados para tener soluciones. Y en eso estoy, imaginándome que pueda llegar a pasar e intentando y buscando soluciones para lo que puede llegar a pasar, que, hasta que no pase, está claro que no tiene ningún sentido", valoró en rueda de prensa.



En cualquier caso, Simeone sí es partidario de que las salidas o entradas que vaya a haber en el mercado de invierno se solucionen cuanto antes.



"Está claro. Ninguna duda de que para los futbolistas, los representantes, que seguramente en esto son importantísimos, y para los entrenadores es importante la tranquilidad de poder saber que va a estar en un lugar si eres el jugador, el entrenador que va a contar con el futbolista y los representantes para sacar partido en la situación", expresó.



Entre esas circunstancias, aparece la Copa del Rey. "Está claro que venimos de una situación de regular a mala, necesitamos mejorar, crecer, y obviamente estamos en esta competición con el entusiasmo y la ilusión de poder seguir avanzando. Y sabemos que la Liga obviamente será compleja, porque hay muchos equipos compitiendo por el objetivo que tenemos", dijo.



Álvaro Cervera, el técnico del Oviedo, calificó a Simeone como un "referente". "Agradecer las palabras del 'míster'. Siempre donde ha estado, ha trabajado con mucha seguridad en lo que él cree y lo ha plasmado de la mejor manera en sus equipos", explicó el técnico del Atlético.



"En el Oviedo lo viene haciendo muy bien, con resultados positivos, sobre todo, con una defensa sólida, fuerte, con dos delanteros con experiencia y con gente por banda que trabaja bien, así que no nos imaginamos otro partido que trabajado, competido. Vamos con la ilusión que llevamos en esta competición", abundó.



Joao Félix es duda para el partido de este miércoles. "Ahora nos va a informar el doctor bien, si puede entrenar Joao. Stefan seguramente que no. Y Rodrigo (De Paul) posiblemente hará una parte también de la sesión. Veremos cómo termina el entrenamiento, porque Joao después del partido con el Elche no se entrenó, pese a que tuvimos dos días libres entre medias, y estamos viendo si se puede sumar mañana o no", aseguró.



También volvió a hablar de Reinildo Mandava, que apunta a suplente por tercer encuentro consecutivo desde el reinicio de la competición. "No tengo ninguna duda de que estos últimos partidos y meses ha sido el mejor defensor del equipo. Le he contado y hablado el porqué de estos momentos estar contando con un compañero que no ha jugado mucho como Mario (Hermoso) y la importancia que tiene de cara a todo lo que pueda pasar en el mismo partido o si le toca jugar de titular el siguiente partido, porque la Liga es larga, los partidos son diferentes, los rivales también y buscamos siempre lo mejor para el equipo".



Igualmente, se refirió a Sergio Reguilón, que aún no ha sido titular con el Atlético: "Viene con mucha ilusión, muchas ganas, está buscando su mejor forma, está en un momento que quiere aportar al equipo energía, velocidad, situaciones de juego que él tiene y que también el equipo las necesita, sobre todo porque en ese carril tenemos a Carrasco, que tiene pierna derecha, y la posición de Sergio puede darnos más fluidez con su pierna izquierda y alternar diferentes cosas".



"Oviedo", contestó Simeone, cuando fue preguntado por la posibilidad de que Robert Lewandowski juegue el próximo domingo el duelo entre su equipo y el Barcelona si se mantiene la suspensión cautelar de la sanción.



¿Qué deseo le pediría Simeone al 2023 que le haya faltado en el 2022? "Mi papá (fallecido el pasado mes de marzo)", respondió el técnico.