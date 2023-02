EFE

Entre el ambiente enrarecido en las gradas del Metropolitano y el inhabitual déficit de resultados ante su público en esta temporada, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que "todo lo que no sea estar con el equipo" pierden "todos", aunque asumió también la responsabilidad de transmitir a la gente "entusiasmo para que la grada pueda empujar".



"Dependerá de nosotros, como jugadores y como cuerpo técnico, transmitirle a la gente entusiasmo para que la grada pueda empujar y la gente interpretar que estando juntos somos más fuertes y estando divididos perdemos", explicó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda, en la víspera del duelo contra el Athletic Club en el estadio Cívitas Metropolitano.



"El Athletic es un equipo siempre complejo, difícil, con una grandísima presión en campo rival, con jugadores de medio campo hacia adelante muy importantes, con un bloque que hace años juegan juntos, con un entrenador que trabaja muy bien y al que su paso por el Barcelona le ha incorporado más cosas a su capacidad como entrenador", analizó.



"Y va a competir, como lo está haciendo en la Copa del Rey (en la que es semifinalista) y en la Liga. Hay que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", proclamó Simeone, preguntado también por el estilo del fútbol y en concreto por el Barcelona, el líder de LaLiga Santander y ganador de siete de sus 21 jornadas por el marcador de 0-1.



"Estamos hablando del mejor equipo de la Liga en estos momentos. Transmite un juego muy claro. Empezó con extremos puros y está terminando con mediocampistas jugando como extremos, como Gavi, como Pedri, en vez de tres delanteros. Lo está haciendo extraordinariamente bien. Juegan bien a la pelota. El estilo del Barcelona no varió, con la llegada de Xavi recuperó esa esencia que ha tenido e identifica al Barcelona", analizó.



"Ha mejorado muchísimo en defensa con Araujo y Christensen y un juego defensivo muy bueno. Cuando vos tienes buenos defensores, está claro que es más fácil que no te hagan gol", abundó.



También fue preguntado por el futbolista Jakub Jankto y su declaración pública esta semana de su homosexualidad. "Ningún mensaje extraño. Estamos en un mundo totalmente abierto. Seguridad y tranquilidad de él de poder transmitir como lo transmitió y a convivir con todo lo que tenemos en este mundo, que ya es totalmente natural. Hace años era noticia y ahora es algo totalmente natural", contestó Simeone.