Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya enfila el partido crucial de este sábado contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán mientras remarca la "ilusión" del "club, la gente y el equipo en ver al mejor Joao Félix".

El "Cholo" destaca a Julen Lopetegui, su homólogo en el conjunto andaluz, como "un grandísimo" técnico y matiza la influencia de la proximidad de Qatar 2022 en la mente de los futbolistas, porque "cuando empieza un partido vos te olvidas" del Mundial.



"Joao Félix volvió a entrenar ayer y hoy. Esperemos que cuando le toque hacerlo lo haga de la mejor manera. El club, la gente y nosotros como equipo tenemos mucha ilusión en ver al mejor Joao Félix. Dependerá de lo que él nos pueda dar", expresó Simeone en la víspera de la visita al Sevilla, con la duda de si el atacante portugués o Álvaro Morata -o los dos a la vez- son los elegidos para configurar el once titular en el retorno de la competición. Las pruebas apuntan a que jugará uno de los dos.



No se prevé en el equipo inicial a Antoine Griezmann, tras su reaparición única en esta campaña como titular hasta ahora en el último derbi ante el Real Madrid, por el pulso -ahora negociación- que sostiene el Atlético con el Barcelona para rebajar los 40 millones de euros estipulados en la opción de compra que sería obligatoria en el caso de que el internacional francés juegue al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los partidos disponible entre este curso y el anterior.



"En realidad no hay ninguna dificultad; elegimos a los que creemos que tienen que empezar, a los que tienen que entrar cuando entran y, a partir de ahí, lo único que importa es el resultado", enfocó Simeone, que valora las opciones de Axel Witsel de jugar como central o líbero, como ha hecho hasta ahora, o medio centro, como ha probado con la recuperación a la vez de Stefan Savic y José María Giménez, pero también como un híbrido entre ambos puestos, según ataque o defienda su equipo.



"Es una opción que nos da el futbolista cuando está en el campo", insistió en ese sentido el técnico argentino, que ya dispone de Savic y Giménez para armar el centro de la defensa, tras seis y tres partidos de baja, respectivamente, y que relativiza la situación táctica cuando empieza el duelo entre cuatro o cinco zagueros.



"Lo que pasa es que muchas veces uno sale con defensa de cuatro, pero nunca es de cuatro, porque en realidad el banda izquierda o derecha terminará siendo quinto. En el parado de la foto, muchos equipos son cuatro en defensa, pero cuando el equipo va defendiendo ves de un lado o del otro que si el banda izquierda persigue al lateral derecho son cinco, si paras la foto ahí. Cambia poquito ser cinco o cuatro", advirtió.



Igual que la repetición constante o las variaciones en un once titular. "Esto es donde uno se quiera posicionar. El otro día en no sé qué periódico leía lo bien que lo está haciendo el Real Madrid, porque rota continuamente. Entonces, el resultado es el que termina posicionando una pregunta en un lado o en el otro, pero en realidad es lo mismo", remarcó Simeone, de nuevo con una premisa: el resultado.



El Atlético no gana tanto como se esperaba a estas alturas de la temporada. Derrotado por el Real Madrid (1-2) y por el Bayer Leverkusen (2-0) de forma sucesiva antes del parón de selecciones, necesita el triunfo para enfrentarse a esa dinámica, pero, aún más, para mantenerse vivo en la Liga. Los ocho puntos de distancia respecto al liderato del Real Madrid lo presionan en un partido de suma exigencia ante el Sevilla, al que sólo ha ganado en uno de sus últimos ocho enfrentamientos.



A la vez, su adversario del sábado ha sumado sólo cinco de los 18 puntos disputados, con Julen Lopetegui, su técnico, en el centro de la crítica. "El fútbol es como es. Evidentemente, al Sevilla le ha tocado jugar muchos partidos importantes, difíciles, complejos, con muchas dificultades y con grandes rivales también", repasó.



"Entiendo que Lopetegui es un grandísimo entrenador, que lo viene haciendo muy bien en el Sevilla en estos últimos años. Se ve al equipo comprometido sobre todo con el trabajo. Los partidos con el Villarreal y el Espanyol lo demuestran. Han sacado resultados positivos en la dificultad. Es un equipo que juega bien, con una buena predisposición para atacar y nos imaginamos ese escenario", añadió.



"Seguramente, ha tenido dos semanas para trabajar con muchos futbolistas, porque creo que cuatro o cinco han ido a las selecciones solamente y eso te genera poder trabajar estos 15 días con tranquilidad. Nos encontraremos un equipo que juega bien, que tiene buen pensamiento como equipo futbolísticamente hablando, que puede jugar 4-3-1-2, 4-2-3-1, con Navas por detrás o por delante, eso ya es un tema de él, pero ha demostrado distintos formatos dentro de una misma idea", abundó Simeone.



También abordó la influencia del Mundial en esta temporada. "Hay que entender en el contexto de la respuesta (de un jugador) por cómo viene la pregunta. Soy un futbolista y me dices '¿estás pensando todo el tiempo en el Mundial? Sí. Estoy pensando todo el tiempo en el Mundial'. Ahora, está claro que cuando empieza un partido vos te olvidas de lo que pasa en el Mundial", explicó.



