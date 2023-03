EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó tras la victoria contra el Valencia (3-0), que el equipo "ha recuperado su juego, su ambición, su fortaleza y su forma de jugar" desde el Mundial 2022 en adelante, y remarcó la importancia en todo eso del "grupo" para el rendimiento del conjunto sobre el campo.



"Lo mejor que hemos hecho desde que volvieron del mundial es que el equipo ha recuperado su juego, su fortaleza, su ambición, su forma de jugar y eso es lo bueno", expuso en rueda de prensa tras el triunfo, al tiempo que apuntó que la temporada ha pasado de "regular a mala" a "regular a buena".



"Eso dependerá de cómo termine el equipo y de seguir sosteniendo el grupo al equipo. Cuando el grupo está bien, el equipo termina respondiendo", dijo el técnico, que habló de los cambios de este sábado cuando entraron al terreno de juego Álvaro Morata, Thomas Lemar, Pablo Barrios, Ángel Correa y Axel Witsel, antes de referirse a Geoffrey Kondogbia, sin minutos en los últimos cinco choques.

"No estamos pudiendo poner a Kondogbia porque hay mucha competencia en el medio, pero sabemos que no estamos contando con él desde hace varios partidos y es duro entrenar sabiendo esto. Está dentro de un club que es competitivo y necesitamos seguir de la misma manera en el grupo para que consecuentemente en el equipo podamos encontrar lo que se ve", explicó.



Y concentró toda su explicación sobre el grupo en un ejemplo: "Hay varias situaciones. Cuando se habla de falta de respeto de que le ponen cinco o diez minutos, cuando empieza la temporada siempre les decimos a los jugadores que la falta de respeto es no entrenarlos en consecuencia de lo que necesitan hacer para estar disponibles cuando tienen que estar. Entrenamos a los que juegan y no juegan con la misma determinación para que cuando les toque entrar suceda esto. Cuando hay competencia, todos salimos ganando".



"En el primer tiempo tuvimos muy buenas jugadas asociativas previas a la sensación de gol. Nos quedamos cortos con ese 1-0 que decía el marcador, que la falta o no falta, la sacada de botín de Memphis, nos llevaba al 1-1 totalmente injusto, por lo que estábamos demostrando en el juego, pero si no tienes contundencia, no eres certero y no generas los goles aparecen las situaciones de dificultad, que no aparecieron porque vinieron los dos goles en el segundo tiempo", repasó.

🔝 @Simeone ya es el tercer entrenador con más victorias en la historia de @LaLiga.



Con 2️⃣6️⃣0️⃣ triunfos, se sitúa en el podio de una clasificación con mucho sabor rojiblanco.



🥇 Luis Aragonés - 344

🥈 Miguel Muñoz - 323

🥉 Simeone - 260

4️⃣ Irureta - 259

5️⃣ Daučík - 234 pic.twitter.com/2qEIVwJPl0 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 19, 2023

Conforme con la demostración de su equipo de "velocidad, fortaleza, llegada de segunda línea" y el rendimiento defensivo, "muy importante" para el juego ofensivo, Simeone destacó el nivel de Antoine Griezmann: "Es uno de los que mejor interpreta el juego. Él termina buscando donde hacer más daño, donde generar peligro. Cuando un jugador tiene esa capacidad hay que darle la libertad de mostrarlo en el campo como lo hace".



Y ya mira al parón de las próximas dos semanas. "Somos afortunados porque se van a quedar Llorente, Koke, Barrios, Axel... Eso nos viene muy bien para poder trabajar y tener a la gente pronta para cuando compitamos", explicó el técnico, quizá con mensaje hacia sus respectivos seleccionadores, una vez que los dos primeros se han caído de la convocatoria de España, el tercero no ha entrado en la sub'21 y el cuarto no ha sido citado por Bélgica.