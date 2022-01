EFE

"La unión", proclamó este viernes Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, como el factor clave para salir del momento actual, porque su equipo "siempre" fue "fuerte a partir de estar todos juntos", al tiempo que enfocó directamente al presente, porque "no vale lo que hiciste ayer" y "hay que reivindicarse continuamente", como "la vida misma".

Seis victorias en los últimos 19 partidos oficiales, sólo tres en los diez más recientes; a 16 puntos del liderato de la clasificación en LaLiga Santander, cuando hace apenas siete meses fue el campeón; eliminado en una semana de la Copa del Rey y de la Supercopa de España y dentro de una crisis desconocida bajo el mando del técnico argentino, que nunca había pasado por un momento así en toda esta década, el Atlético defiende su cuarta posición este sábado contra el Valencia en el estadio Wanda Metropolitano.



"No tengo duda de que esto siempre nos hace más fuertes, porque hemos estado en momentos difíciles, en momentos muy buenos y a lo largo de estos diez años que llevo en el club este momento no lo habíamos pasado. Y es la vida misma. Y hay que reivindicarse continuamente. Lo que hiciste ayer no vale, vale lo que haces hoy y me encanta, porque es la vida misma lo que está sucediendo", remarcó en la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.



"Me siento muy bien, con muchísima ilusión, la misma que tuve el primer día cuando decidí venir al Atlético de Madrid. Lo único que pienso es en cosas positivas. Yo busco mirar la dinámica que tenemos en la Liga en estos últimos dos partidos, que ganamos al Rayo (2-0) y empatamos con el Villarreal (2-2), y, a partir de ahí, en consecuencia en lo que va a venir. Todo lo que pasó de acá para atrás no se puede arreglar. Sí lo que pase de acá hacia adelante, buscando estar juntos. Pido a la gente que esté con el equipo. El equipo necesita de nuestra gente. No tengo duda de que la gente va a responder como el momento lo pide", transmitió a su afición.



"Hace siete meses, el 90 por ciento de los jugadores que van a jugar mañana nos sacaron campeones", recalcó el técnico, cuya rueda de prensa circuló siempre en torno a una misma idea, a la unión de todos los estamentos que forman el Atlético, para escapar de la actual situación de crisis.



"LOS APUROS NO LLEVAN A NINGÚN LADO, NECESITAMOS CONTUNDENCIA Y ESTABILIDAD"



"Siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos; la gente, los dirigentes, nosotros, los hinchas. A partir de esta situación, siempre todo sale bien y se acomoda de nuevo. Hay que tranquilizarse, no hay que apurarse, porque los apuros no llevan a ningún lado. Necesitamos contundencia, estabilidad y demostrarlo en el campo", enfocó Simeone.



"La gente (la afición) está con el equipo. La gente quiere que el equipo gane y no tengo ninguna duda de que, a partir de la llegada, cuando hablábamos del partido a partido, todos pensamos igual y lo único que importa es el partido de mañana. En consecuencia de los futbolistas, ojalá podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y todas las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo y mostrarlo en el campo, porque no hay otra forma de transmitirlo que con hechos", dijo.



En su repaso de todo lo que le ha ocurrido al Atlético este curso hasta llegar al punto actual, Simeone lo explicó desde "las lesiones importantes en el equipo" como lugar de partida. "Jugadores importantes han tenido que tener un tiempo de descanso hasta en sus recuperaciones, fuimos buscando cambiar, encontrar algo que nos haga tener estabilidad y no la hemos encontrado por muchos pasajes", abundó Simeone, que recupera a Stefan Savic y a José María Giménez para formar juntos el centro de la defensa tras diez partidos sin ambos a la vez.



"Stefan vuelve a la convocatoria y ya tenemos a Giménez, a Felipe, Mario (Hermoso), que han competido muy bien. Confiamos y creemos en el grupo. No hablamos individualmente de posiciones, siempre creemos y creímos que el equipo es más importante que las individualidades y cuando el equipo responde todo funciona bien", explicó Simeone, que practicó los despejes de los centros laterales con Savic y Giménez en la sesión matutina.



Este sábado aguarda el Valencia: "Un rival duro, difícil, complejo, que compite siempre muy bien. Conocemos muy bien al entrenador (José Bordalás) en consecuencia de cómo transmite el competir a sus futbolistas y tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño".



En la convocatoria, previsiblemente, seguirá Javi Serrano, centrocampista del filial. "Seguro que está en camino, si sigue con esta humildad y con este don de trabajo que tiene, de acercarse cada vez más a poder ser estable con nosotros. Dependerá de sus ganas de aprender, de sus ganas de mejorar, tiene muchas situaciones de las cuales nosotros nos sentimos identificados con su juego y el equipo necesita de las características que tiene el chaval. Es chico, hay que llevarlo de a poco, no hay que apurarlo, pero sí tiene algo que se necesita: energía", afirmó Simeone.