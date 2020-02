EFE

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó, tras la victoria por 1-0 contra el Granada, que el "vértigo" le empezó a generar a su equipo "retroceder más" en el segundo tiempo, dijo que necesitaban "ganar ante todo" y aseguró que las siete lesiones no son una "excusa".



"Hay bastantes situaciones positivas. Veníamos de un momento no bueno. Necesitábamos ganar ante todo. Y eso siempre genera una responsabilidad más que presión. Nos encontramos una vez más un estadio extraordinario que nos generó esa energía que se necesita para salir de estos malos momentos", valoró en rueda de prensa.

"La gente del Atlético de Madrid en estos momentos se está comportando como hizo en casi toda su historia, que refleja estar cerca de los futbolistas, estar cerca del club y entender la necesidad que el equipo tenía, apoyando y estando continuamente alentando. Y eso generó 30 minutos muy buenos. El arranque fue importante; lo que buscamos y lo que queremos. El error es provocado por ir a buscar y por presionar", añadió el entrenador argentino.



"A partir de los 30 empezamos a retroceder un poco y en el segundo tiempo la necesidad de ganar, el ver que el segundo gol no aparecía, los minutos pasan y el vértigo te empieza a generar retroceder más. No ha habido muchas ocasiones del Granada, pero sí una sensación continua de peligro. Necesitábamos ganar", abundó.

El Atlético tenía ocho bajas para el partido, siete de ellas por lesión. "Está claro que siempre el primer responsable de todo lo que pase dentro del equipo absolutamente soy yo. Este año tenemos 16 lesiones. Como tienen todos los equipos seguramente durante la temporada. ¿El año pasado cuantas lesiones tuvimos? (45, responde el periodista). Y salimos segundos. No es excusa, así que tranquilos".



"De a poco nos iremos sumando y competiremos sin buscar excusas, como siempre desde que llegué al club", agregó Simeone, que defendió que tenía delanteros suficientes en la convocatoria: "Hoy teníamos a Saponjic, a Lemar como extremo, a Carrasco como delantero o extremo, a Ricard como lateral, extremo o volante por derecha, Manu Sánchez como lateral izquierdo y Toni Moya que ha jugado de central y ocupa también la parte del medio. Entendíamos que con esos seis futbolistas lo teníamos compensado para llevar el partido adelante".



También destacó a Ángel Correa, el goleador de la victoria: "Habla por sí solo esto que vos comentas (ha marcado los últimos tres goles del equipo), pero, más allá del gol, su trabajo es increíble, puede jugar en banda, con cuatro en el costado, de delantero... Y más allá de hacer un partido mejor o peor, nunca va a dejar de dar el corazón en cada partido. Y eso lo necesitamos".



Y habló de Koke Resurrección: "Varias cosas me pusieron contento por él; su inicio de partido, que fue determinante en la jugada del gol, el respaldo de la gente a un jugador importantísimo dentro del equipo y que terminó sano. Eso cuando salió es lo que más contento me puso".