Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió, tras la victoria por 3-1 ante el Valencia, que su equipo tiene "cosas que mejorar" e insistió en el "partido a partido" y la "exigencia" en los entrenamientos como "la mejor manera de seguir conviviendo con este momento".



Su equipo es líder con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo. "Nosotros pensamos en el Cádiz, en seguir mejorando en cada entrenamiento. No nos fijamos en lo que venimos haciendo, sino en lo que va a venir, que es seguir mejorando. Tenemos cosas que mejorar, como se vieron. En el primer tiempo nos costó algunos pasajes del partido. Hicimos muy buen segundo tiempo, pero no miramos más allá de eso. La mejor manera de seguir conviviendo con este momento es partido a partido", declaró en la rueda de prensa.



"La única manera de poder seguir en esta línea es mantener la exigencia en cada entrenamiento y no salir de seguir queriendo mejorar", insistió Simeone, que volvió a esa misma idea después: "Tenemos que mantener la tranquilidad de entender que el fútbol es partido a partido y nos van a valorar por el partido que hagamos con el Cádiz", el próximo domingo en la siguiente jornada de la Liga.



También fue preguntado por Joao Félix, goleador y asistente este domingo, y por el hecho de que no haya jugado el partido completo. "No está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos. Si no, no habría planteles de 21 o no habrían puesto cinco cambios para que la dinámica de los partidos sigan manteniendo un nivel más alto y en eso estamos involucrados todos", expresó.



"Joao hizo un gol, dio una asistencia, hizo un buen trabajo, salió, entró Correa, hizo un gol, estuvo cerca de hacer otro... Eso me deja muy contento, porque la competencia entre ellos es sana y el que sale ganando es el equipo siempre", enfatizó.



No se ha estrenado aún Moussa Dembélé, su último fichaje. "No ha debutado porque no he visto el momento para que entre. Está entrenando de la mejor manera, llegó hace muy poco y entendía que Luis Suárez estaba haciendo un partido muy bueno", explicó.