Ronald Koeman está en una situación realmente delicada tras sus últimos resultados. El todavía entrenador del Barcelona, que tiene contrato en vigor hasta junio de 2022, ha ofrecido sus impresiones en sala de prensa, previa al duelo liguero entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. A priori, podría ser el último partido del técnico holandés como entrenador azulgrana.

El partido ante el Atlético: "Ellos han sido campeones el año pasado. Lo merecieron con su juego. Son competitivos. Es difícil encontrar huecos y defienden muy bien en su área. Es un gran equipo. Hay que intentar estar bien con el último pase para crear oportunidades. Nos va a costar. Seguramente no vamos a tener más ocasiones que ante el Benfica pero si tenemos tres o cuatro, hay que marcar para ganar".

Cómo cambiar la situación : "Hay que cambiar cosas, podemos recuperar gente arriba y hay que seguir este plan. Eso no depende de los resultados. Es algo normal".

¿Será su útimo partido?: "Es una pregunta para mañana. Yo no soy lo más importante sino el equipo. Estoy aquí por amor al club, vine en una situación muy complicada y parece más complicada que el primer día. Todo el mundo tiene su opinión pero a mí sólo me interesan los jugadores y preparar el partido"

¿Su relación con Laporta es inexistente?: "No voy a responder a esta pregunta".

¿Otro entrenador sacaría más partido a la plantilla?: "No lo sé. Creo que la plantilla como está hoy no será la misma en tres meses. Hay muchos jóvenes y jugadores que se tienen que recuperar. No es cosa del sistema, el sistema depende de los jugadores y por ejemplo ahora mismo no tenemos extremos. Si tuviera la bolsa del dinero, aún tendría aquí a Messi y tendría a los mejores jugadores para dominar el juego. Preparo los partidos con lo que hay. A la plantilla le faltan cosas pero tenemos que recuperar cosas y los jóvenes están recuperando terreno".

Su peor y mejor momento: "Parece que ya estuviera fuera. El mejor momento fue la firma y ser entrenador del Barça, el peor momento fue la marcha de Messi".

¿Qué le falta a la plantilla?: "Falta equilibrio en la plantilla porque tenemos pocos atacantes disponibles. Ansu está en el camino de volver y creo que nos limita no tener jugadores de calidad, velocidad y uno contra uno para tener más espacios. Nos falta efectividad también, por ejemplo el Atlético el año pasado creó menos oportunidades pero es capaz de tener un chut y que sea gol. El otro día en la Champions creamos cuatro y mínimo había que marcar uno".

Sabe que Jordi Cuyff no será su sustituto: "Jordi me ha dicho desde el primer día que no va a ser entrenador del club y el club lo sabe. Lo que hablo con él se queda para nosotros".