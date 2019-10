EFE

El Sevilla se ha situado sexto, empatado a puntos con Real Sociedad y Atlético de Madrid, tras vencer al Levante con un gol del holandés Luuk de Jong, precisamente al que Chicharito Hernández arrebató este domingo la titularidad y que marcó su primer tanto como sevillista.



Los sevillistas lograron una trabajada victoria ante un Levante ordenado y que adoleció de mayor poder para salir en ataque, sobre todo en una segunda mitad que los andaluces dominaron de principio a fin y tuvo numerosas ocasiones, aunque al final sólo acertaron por medio de De Jong, que terminó con su sequía con un gol de cabeza a cinco de la conclusión para premiar los méritos de su equipo.

En el primero de sus tres choques seguidos en casa (Levante, Dudelange y Getafe) dentro de una serie de siete en 22 días, Julen Lopetegui introdujo cambios en el once sevillista con el central galo Jules Koundé por el luso Daniel Carriço, lesionado de última hora, y sobre todo el mexicano Chicharito Hernández por primera vez titular en Liga por el holandés Luuk de Jong, negado ante el gol.



Para un partido que el Sevilla afrontaba con la idea de olvidar su dolorosa goleada con el Barça (4-0) y el Levante animado por su primer triunfo fuera, en Leganés, el técnico granota, Paco López, también salió con variantes, más de hombres que de sistema, con las novedades de Toño García, Gonzalo Melero y el luso Hernani Santos.





El choque comenzó con ritmo e incursiones de los hispalenses, en especial por la derecha, con centros a los que no llegaron Manuel Agudo 'Nolito' o Chicharito, muy activo y solidario arriba pero que echó en falta más balones en ventaja. Aun así, el Levante no se arredró y salió de su campo en busca de poner en apuros a su rival.



Roger Martí, a los 9 minutos, pudo meter en problemas al equipo andaluz, pero su remate dentro del área se le fue fuera. Un aviso para los sevillistas, que quisieron llevar la iniciativa y antes del ecuador de esta mitad replicaron por medio del argentino Éver Banega, que bajó un balón con el pecho en el área y disparó alto.



El Sevilla no se imponía en un medio campo poblado por los levantinistas con el serbio Radoja, el exsevillista José Campaña a los mandos y Melero, ayudados por Hernani y Morales, y adoleció además de la intensidad de otras citas, de una presión adelantada efectiva y una mayor claridad de ideas para tener más profundidad.



Todo se animó al filo de la primera media hora con dos ocasiones claras que los locales no aprovecharon al toparse con Aitor Fernández, que demostró por qué es el meta con más paradas en Liga.



El guipuzcoano rechazó primero un peligroso tiro de Sergio Reguilón que luego no atinó a recoger Chicharito en el 29 y, en ese mismo minuto, salvó de nuevo a su equipo en un remate de Nolito, con lo que se llegó al descanso con 0-0 y el partido muy abierto.



En la reanudación, el conjunto andaluz salió animoso, con mayor brío y dispuesto a romper el ordenado entramado de los pupilos de Paco López, que se defendió con criterio intentando tener el balón y ni mucho menos renunciaron a salir con velocidad al ataque, ahora más decididos a buscar una contra que, en realidad, no encontraron.



El Sevilla movía y movía la pelota, se adueñó por completo del juego y embotelló en su área al Levante, pero le faltó resolución cerca del área. Además, antes de la primera hora del duelo, cuando se sacó algún remate como los de Nolito, desde la frontal, o Chicharito, de cabeza, Aitor, muy seguro siempre, los neutralizó.



Paco López reforzó su medio campo con el macedonio Emis Bardhi y el montenegrino Nikola Vukcevic por Hernani y Melero, y Lopetegui también movió ficha buscando más remate con Óliver Torres y De Jong por Banega y Nolito, y pronto pudo darle sus frutos, en el 75, pero el holandés, casi a bocajarro, cabeceó fuera en el segundo palo.



Para más inri para los hispalenses, poco después Chicharito, solo ante Aitor, falló un gol cantado al disparar desviado y seguidamente el mexicano, de espuela, también perdonó al atajar el esférico el meta granota.



Sin embargo, el Sevilla, dueño y señor del partido en toda la segunda mitad, encontró el premio a su insistencia a cinco del final al cabecear De Jong un preciso centro de Jesús Navas y dar a su equipo tres valiosos puntos con su primer gol como sevillista, una renta que ya aguantó hasta el final para lograr un trabajado triunfo.