EFE

El Sevilla y el Valencia empataron a uno en el partido que abrió en el Sánchez-Pizjuán la jornada décima de LaLiga, en el que los visitantes se adelantaron en la primera parte, los locales empataron en la segunda, pero en un loco final del choque, que se fue a los 104 minutos, pudo pasar de todo, la remontada del conjunto de Sampaoli y también la de la formación de Gattuso, que falló un penalti en la prolongación en el lanzamiento de Gayá.



Los valencianistas fueron muy superiores en el primer periodo, pero sólo se fueron con la renta del tempranero gol del uruguayo Edinson Cavani, mientras que los sevillistas apretaron mucho en la segunda y tuvieron el premio del tanto del argentino Erik Lamela, lo que abrió otro partido en el que pasó de todo, entre ello el penalti que el meta marroquí Yassine Bono le detuvo a José Luis Gayá en el minuto 102.



Afrontó el Sevilla este partido con algo mas de confianza tras haber enlazado tres encuentros consecutivos sin perder, los mismos que lleva el argentino Jorge Sampaoli al frente del equipo, quien debutó con empate a uno en LaLiga en este mismo escenario ante el Athletic Club, otro 1-1 en la 'Champions' en Alemania ante el Borussia Dortmund y la victoria del pasado sábado en Mallorca (0-1).



Ahora la misión era la de conseguir el primer triunfo de la temporada como local en el estadio de Nervión, donde los hispalenses habían acumulado hasta ahora una nefasta racha de seis partidos sin ganar, cuatro en LaLiga -Valladolid (1-1), Barcelona (0-3), Atlético de Madrid (0-2) y Athletic Club (1-1)- y dos en la 'Champions' -Manchester City (0-4) y Dortmund (1-4)-.



Para ello, el preparador argentino puso como gran novedad en la delantera a Rafa Mir, inédito hasta ahora con él y también en las últimas alineaciones de Julen Lopetegui, aunque, por contra, le dio descanso al central brasileño Marcao Teixeira, quien debutó como sevillista con Sampaoli y siempre había sido titular, aunque en ésta descansó por unas pequeñas molestias.



El italiano Gennaro Gattuso, que se presentaba por primera vez este curso en un partido intersemanal, pudo contar con Cavani, quien la pasada jornada logró en Mestalla ante el Elche (2-2) sus dos primeros goles como valencianista pero que no pudo jugar la segunda parte por una dolencia que sufrió en un tobillo.



Salió el equipo visitante intenso desde el pitido inicial, con una fuerte y adelantada presión que impidió a los locales salir de su campo, hasta el punto de que a los cinco minutos, en un centro lateral del francés Dimitri Foulquier, fue el propio Cavani el que cabeceó a gol muy solo ante un fallo en cadena de la defensa sevillista.

Cavani scores his third goal in two games 🔥 pic.twitter.com/nSfXxNFuOD — ESPN+ (@ESPNPlus) October 18, 2022

El tanto varió poco la disposición de los equipos sobre el terreno porque el Valencia tuvo mucho mas presencia en el centro del campo y controló bien la situación ante un rival que no supo enlazar con los hombres de arriba y que lo intentó en con un fútbol directo sin garantías.



Pese a ello, rebasado el primer cuarto de hora, el gran protagonista fue el meta valencianista, el georgiano Giorgi Mamardashvili, quien con dos paradones en un minuto impidió el empate, el primero tras un fuerte remate de Rafa Mir y después al rechazar sobre la línea de gol un cabezazo también del delantero cartagenero.



Fue un importante susto para los de Gattuso, pero pronto se recompusieron ante un Sevilla sin continuidad y muy impreciso en la defensa, en la que se echó de menos la seriedad de Marcao, lo que lastró su reacción y provocó la precipitación.



Todo ello lo vio Sampaoli desde la banda y a la media hora hizo el primer cambio, sacrificó al canterano José Ángel Carmona y metió al capitán Jesús Navas para reforzar un sistema defensivo que hacía aguas, de lo que el conjunto levantino se aprovechó una y otra vez, pero no lo suficiente para que ampliara la ventaja antes del descanso.



No tardó el técnico de Casilda en hacer nuevos cambios y en el inicio de la segunda parte hizo ingresar a su compatriota Lamela y al danés Thomas Delaney, sustituciones ofensivas al dejar fuera a los dos laterales argentinos, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.



Se vio ahora a un Sevilla con mas intensidad, e incluso a Rafa Mir se le anuló un gol por un ajustado fuera de juego, pero llegaron otras adversidades como la lesión del joven central francés Tanguy Nianzou, lo que le dio la oportunidad de salir a otro canterano, Kike Salas.



Los locales apretaron y el serbio Nemanja Gudelj se encontró con el larguero en un cabezazo tras un saque de esquina y muy poco después Alejandro 'Papu' Gómez también lo intentó con mucha intención pero el balón se le fue fuera.



El partido avanzó hacia su final sin que los de Sampaoli encontraran recompensa ante un equipo el de Gattuso que se recompuso con los cambios para reforzarse atrás y aguantar mejor el 0-1, lo que no pudo conseguir al empatar Lamela en el minuto 86 tras otro saque de córner.



Se abrió un partido nuevo e imprevisible porque se prolongó hasta los 104 minutos, en los que el Sevilla tuvo mas de una ocasión para poner el 2-1, aunque la decisiva jugada llegó en el penalti que Kike Salas le hizo a Justin Kluivert en el 101, lo que también motivó la expulsión del sevillista, pero en el lanzamiento apareció la parada de Bono para que el empate ya no se moviera.