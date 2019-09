EFE



Los donostiarras mostraron un gran nivel en el campo del Sevilla, aunque sus rivales también enseñaron sus armas y remontaron, pese a que el 3-2 fue agónico ante el empuje de la Real, que no pudo impedir la primera victoria de los de Julen Lopetegui en el Sánchez Pizjuán.



El partido, pese a llegar en la séptima jornada, llegó cargado de atractivos, pues la Real Sociedad, después de los resultados del fin de semana, podía alzarse a la primera posición de la clasificación y sumaba los tres puntos en el Sánchez Pizjuán.



El Sevilla, por su parte, después de un gran arranque, se presentó ante sus aficionados con dos derrotas seguidas, la sufrida el pasado domingo en este mismo escenario ante el Real Madrid (0-1) y cuatro días después en Eibar (3-2), ésta sorprendente al llegar en la segunda parte de un partido que al descanso iba 0-2.



El entrenador de la formación andaluza, el guipuzcoano Julen Lopetegui, sorprendió con su decisión de dejar en el banquillo al centrocampista Joan Jordán, titular indiscutible hasta ahora, o que dejara fuera de los dieciocho inscritos al delantero Munir El Haddadi.



El equipo donostiarra pronto empezó a mostrar las buenas sensaciones con las que ha iniciado el campeonato y la fuerte presión que ejerció desde el inició dio sus frutos en el minuto cuatro, cuando un robo del balón en el centro del campo cogió adelantada a la defensa sevillana y Mikel Oyarzabal no perdió la oportunidad de batir al meta checo Tomas Vaclik.



Si el Sevilla ya venía presionado con las dos derrotas seguidas, el 0-1 no le ayudó a centrarse frente a un rival que no cambió su disposición sobre el terreno y que salió rápido hacia el área local cuando tenía la mas mínima oportunidad y, además, con peligro.



La formación hispalense no lo tenía claro pero una acción del argentino Éver Banega la culminó el extremo Manuel Agudo 'Nolito' con un preciso remate ajustado a la cepa de un palo que fue el 1-1.



El nuevo empate llegó en el minuto dieciocho y los locales, animados por la grada, intentaron ser mas protagonistas e equilibrar un choque que hasta entonces estaban escorado hacia el conjunto visitante.



Llegaron así nuevas ocasiones del Sevilla ante el meta Miguel Ángel Moyá, aunque la Real intentó no descomponerse y mantener su orden y aprovecharlo en cualquier momento, lo que no sucedió en la primera parte.



Los de Lopetegui salieron en la segunda como acabaron la primera, fuertes hacia la portería de la formación que entrena Imanol Alguacil y a los dos minutos de la reanudación el extremo Lucas Ocampos se fabricó con golazo que le dio la vuelta al marcador y premió al argentino por su buen juego.



Con todo el segundo período por delante había que ver la reacción de la Real, que dio entrada a Cristian Portugués 'Portu' y al sueco-eritreo Alexander Isak para que ayudaran en la misión atacante ante un Sevilla que buscó cerrar el partido pero también asegurar la zona defensiva.



Con esas intenciones de ambos, el Sevilla perdonó en mas de una ocasión el meter ese tanto que le diera la tranquilidad, como en un remate de Joan Jordán que repelió un poste, ante un adversario que ya dejaba espacios porque se iba con muchos jugadores hacia la meta de Vaclik.



La insistencia del Sevilla a la contra se convirtió en el deseado tercer tanto para la parroquia local y el argentino Franco 'Mudo' Vázquez fue su autor al minuto de su ingreso al campo.



Portu, para la Real, puso el 3-2 en los últimos minutos pero ya sin tiempo suficiente y muy cansado para conseguir al menos el empate.