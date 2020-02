EFE

Quique Setién, entrenador del Barcelona, calificó de "importantísima" y "de mucho valor" la victoria por 2-3 ante el Betis, por la dificultad de su ex equipo y "el espaldarazo anímico que va a suponer", y afirmó que "ahora el objetivo prioritario es ganar y tratar" de fijarse "poco en los rivales".



En la sala de prensa del Villamarín, Setién dio "mucho valor a esta victoria" al haberla logrado "después de otro partido tremendamente exigente el jueves", en el que fueron apeados de la Copa por el Athletic pese a hacer "un gran encuentro", y el de hoy (ayer), agregó, también ha sido "muy exigente ante un Betis con jugadores de mucho nivel".

"Es importantísima porque nos permite estar ahí, mantenernos en los puestos altos y, sobre todo, por el espaldarazo anímico que va a suponer. Estamos consiguiendo ser consistentes y firmes. Hoy dos goles han sido a balón parado, pero también ha habido acciones de mucho mérito en las que podríamos haber marcado; poco a poco vamos creciendo", aseguró.



Insistió en el "mérito extraordinario" del triunfo porque tuvieron que "remontar dos veces" y el 2-1 llegó "cuando mejor" estaban, pero eso no les "ha debilitado", han "tenido fe" y han empatado "en la última jugada del primer tiempo, que siempre es bueno", mientras que el segundo lo controlaron "casi totalmente", afirmó.



"Le doy mucho mérito a la entereza que ha tenido el equipo para mantenerse firme, superar al Betis en casa y remontar dos goles", dijo el técnico azulgrana, "contento con la actitud defensiva" de los suyos tanto en Bilbao como en el estadio bético, destacó.



Añadió que sabían que "no iba a ser fácil" y que pensaban que el Betis "jugaría con otro planteamiento, de ahí la posición de Arturo Vidal por dentro", detrás de los puntas, y subrayó que su equipo hizo "muy bien la presión alta", recuperó "muchos balones" y mantuvo "la entereza para superar a este equipo en casa y remontando dos goles".



Sobre el VAR, Setién señaló que "el problema" no es esa "herramienta" en sí misma, ya que "ayuda a que el fútbol sea más justo", pero "quizás es pronto para sacarle todo el rendimiento" y "habrá que unificar criterios para entender mejor las cosas", como que una acción se consulte y en otra similar no se haga.



El cántabro, que dirigió al Betis las dos últimas temporadas, dijo que no había "escuchado la pitada" que le dedicó parte de la afición al inicio, y recalcó que está "encantado de haber pasado dos años maravillosos" en el club bético, al que le deseó "que le vaya todo fenomenal y, a partir de ahora, gane todos los partidos".