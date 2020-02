EFE

El cántabro Quique Setién, entrenador del Barcelona, admitió este viernes que se adaptará "a lo que toque" y que siempre ha trabajado "con lo que toca" al ser preguntado sobre el fichaje de un delantero que sustituya a Ousmane Dembélé, lesionado de larga duración.



"Estoy preparado para trabajar con lo que haya y trabajar con lo que toque. Vamos a ver si (el comité médico de LaLiga) nos permite fichar y supongo que el club ya está trabajando en ello", dijo el técnico.



En cuanto a si tiene un plan alternativo por si el Barça no puede fichar a un delantero, Setién recordó que la lesión de Dembélé le "trastocó mucho" los planes y puso al equipo en "una situación de riesgo".



"Espero que sea posible, pero si no nos dejaran fichar nos adaptaremos", admitió el técnico barcelonista, quien no quiso referirse a la negativa del Betis a vender a Loren: "No voy a hablar. Solo de los jugadores que estén aquí".





Una de las cuestiones estrella en la rueda de prensa fue las diferencias existentes entre Setién y Bordalás, que no se dirigen la palabra desde hace tiempo.



"Es un tema que lo tengo absolutamente olvidado y no voy a hablar absolutamente nada al respecto", respondió el técnico del Barça cuando se le preguntó en un par de ocasiones al respecto.



Setién no se ve inferior al Real Madrid, pese a los tres puntos que lleva de ventaja el equipo de Zinedine Zidane, y recordó que "muchas ligas se han decidido por detalles y en los últimos partidos".



"Somos igual de favoritos que el Madrid. Nos llevan tres puntos de ventaja y queda el partido del Bernabéu, pero tenemos que ir allí", indicó.



En cuanto al Getafe, Setién comentó que es difícil mantener en el tiempo el nivel que llevan Real Madrid o Barcelona. Dijo que ahora tiene partidos importantes en Europa y eso "quizás le penalice", aunque recordó que el año pasado estuvo en la misma situación "y siguió ahí".



"Es posible que lo mantenga, aunque no sé si para alcanzarnos a nosotros o el Real Madrid", insistió Setién, quien se mostró satisfecho por los progresos de su equipo en defensa: "No estamos recibiendo muchas ocasiones. Lo mejor es reducir estas opciones y estamos bastante satisfechos con lo que estamos consiguiendo. Hay muchas cosas que hemos mejorado y este es el camino y seguramente seguiremos, no sé si nos dará para ganar".



Setién también habló en la rueda de prensa sobre Samuel Umtiti, Rey Manaj, Frenkie de Jong, Luis Suárez y Leo Messi. En cuanto al francés, señalado en el gol de Fekir en la pasada jornada contra el Betis, el técnico comentó que no tiene dudas de que va a volver a su mejor nivel.



"Manaj (delantero albanés del filial). Nos puede dar cosas, tiene unas características muy especiales. Con él tenemos un recambio en las posiciones de arriba que nos podría ir bien durante el partido, como en el pasado lo tuvimos con Abel Ruiz", añadió.



Setién alabó a De Jong, "un futbolista tremendamente receptivo, con muchas ganas de aprender y de mejorar", un jugador que "no tiene techo, un futbolista enorme que cada día hace cosas nuevas", y admitió desconocer los progresos de la lesión de Luis Suárez.



En cuanto a si tiene que dosificar a Leo Messi, Setién comentó que el argentino tiene "experiencia suficiente" en cuanto a lo que puede y no puede hacer. "Estos futbolistas están tan acostumbrados a jugar miércoles y domingo que no es ni necesario que descansen", insistió.



A Setién le preguntaron si celebraba San Valentín y si tenía tiempo para pensar en ello. El técnico del Barça admitió que en lo personal es "muy emotivo y romántico".



"El idilio que estoy teniendo con este club... estar aquí supone un gran premio. Casi como cuando conocí a mi mujer", dijo el cántabro.