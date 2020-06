EFE

A poco menos de una semana para la reanudación de LaLiga Santander, el técnico del Barcelona, Quique Setién, aseguró que ve "bien" a sus jugadores, aunque subrayó que los equipos hubieran necesitado "una semana más de entrenamiento para estar en condiciones definitivas".



En declaraciones realizadas a los medios de comunicación del club, el preparador cántabro repasó la situación de la primera plantilla azulgrana con vistas regreso de la competición tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

"El trabajo que hemos hecho lo veo bien, lo que no sé exactamente es que quizá, al igual que todos los equipos, hubiéramos necesitado una semana más para estar en condiciones definitivas", opinó.



En cualquier caso, Setién consideró que el parón de dos meses ha sido positivo para sus jugadores porque, en su opinión, "el nivel de estrés se eliminó y ahora están con muchísimas ganas, tremendamente motivados".



"Creo que a nosotros, en este sentido, nos ha venido bien (el parón), porque el futbolista va cansándose a lo largo de su carrera y, en estos dos meses, hemos vivido algo totalmente diferente a lo que hemos vividos estos últimos años", agregó.



Con vistas al partido del próximo sábado ante el Mallorca, el técnico del equipo azulgrana podrá contar con el uruguayo Luis Suárez, que esta semana recibió el alta médica de la lesión en su rodilla derecha.



"Luis (Suárez) ha tenido este tiempo extra y nos ha permitido recuperarlo para competir. Está prácticamente a tope. Ahora hemos hecho entrenamientos y falta ver qué pasa cuando empiece la competición", dijo sobre el internacional uruguayo.



También espera contar con el argentino Lionel Messi, que arrastra molestias en el cuádriceps que le han impedido ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros en los últimos tres entrenamientos.



"Ha notado algunas molestias, como le ha pasado a algunos jugadores desde que hemos vuelto, y son cosas normales que no le damos demasiada importancia. La semana que viene espero que no haya ningún problema más", señaló.



Al Barça, líder de la competición doméstica, le esperan once partidos para mantener la ventaja de dos puntos con respecto al Real Madrid.



Tendrá que hacer frente a un calendario condensado, algo que Setién reconoció que "va a ser una exposición diferente, porque vas a arrancar jugando cada tres, cuatro días", mientras que, según dijo, "lo normal" en una pretemporada "es ir jugando y dosificar los minutos."



En cualquier caso, se mostró optimista con el nivel de sus jugadores que saben "que hay que estar al máximo nivel para competir y ganar todos los partidos".