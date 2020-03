EFE

El técnico del Barcelona Quique Setién admite que lo que más echa en falta durante este confinamiento a causa del coronavirus es "la adrenalina", esa carga que lleva alimentando "de manera continua" desde hace 40 años.



En un vídeo que ha difundido este viernes el FC Barcelona, Setién cree que "esto va a pasar pronto" y comenta que va haciendo cosas para no anquilosarse.



"La realidad es que tratamos de mantenernos activos dentro de lo que cabe, pendientes de todo lo que hemos dejado y tratando de darle continuidad desde casa", dijo.



Setién asegura que echa de menos el día a día: "El verde, los partidos, la adrenalina, la carga esa que llevamos 40 años alimentándola de manera continua. El día a día también porque es lo que te gusta, entrenar, estar con los jugadores, el contacto, toda la actividad con la gente con la que trabajamos cada día...".



También pasa el tiempo leyendo. Ahora tiene entre sus manos "Héroes del deporte", un libro solidario de un grupo de periodistas deportivos que recaudan fondos mediante su venta para causas sociales.



"Me quedo con frases de Iniesta que dice en el prólogo que detrás de un balón no solo hay alegría, sino que también existe la solidaridad de decirles a los niños que ganarán este partido; o las de Messi -Ojalá pueda cambiar una alegría por una sonrisa- o de Guardiola - Ojalá dejemos salir el payaso que todos llevamos dentro y hacer felices a los demás-", afirma.



Dice Setién que "no es de series" porque no tiene tiempo y "uno se engancha enseguida a ellas", pero reconoce que en su día vio 'Juego de Tronos'.



"Más que de cocinar soy de ésta (señala a un robot de cocina)... Mi especialidad es la tortilla de patatas, esa me sale fenomenal", cuenta con una sonrisa.



El entrenador del Barça espera que este confinamiento se haga "leve" a todos y que la gente piense que "todo esto" va a pasar pronto para que "cuando arranquemos otra vez, todo estará bien y tendremos mucha fuerza y mucha energía para empezar de nuevo con todo lo que hagamos".