EFE

El Camp Nou vivirá mañana domingo su primer día de Quique Setién como entrenador del Barcelona, una nueva etapa después de la destitución de Ernesto Valverde y que tendrá al Granada como invitado.



Setién llega para revolucionar el avispero, para despertar el alma de un equipo que pese a estar arriba en LaLiga y en Europa, parecía vivir aletargado y sin soluciones como se demostró en las dos últimas temporadas, especialmente en la Champions con las dolorosas eliminaciones ante el Roma y el Liverpool.



Llega Setién para recuperar el estilo, para recuperar la presión, para darle más oportunidades a los jóvenes y para que el barcelonismo vuelva a soñar con un entrenador con la etiqueta cruyffista, pese a que Valverde también fuera catalogado como tal en su llegada.





Y ante su estreno, no hay muchas pistas sobre si se vivirá una revolución desde la alineación o si Setién tanteará el terreno para ver la mejor manera de sacar partido de su equipo, aunque con tan solo una semana de trabajo será difícil observar mejoras sustanciales, o tal vez sí.



La alineación plantea muchas dudas, tantas como posibles dibujos. Los equipos de Setién pueden jugar con un 3-5-2 o un 4-1-4-1 además del clásico 4-3-3 instaurado en el libro de estilo barcelonista, pero las bajas también le pueden generar dudas.



Tiene la baja segura de Frenkie de Jong y la probable de Arthur Mel que podría recibir el alta como el meta Marc Andre ter Stegen. Las bajas seguras son las de Ousmane Dembelé y Luis Suárez.



Así que las opciones son variadas. Ter Stegen apunta a la portería; en la defensa Piqué, Lenglet y Alba parecen fijos, pero se desconoce si Setién apuesta por Semedo para el lateral derecho y Sergi Roberto para la medular.



Sergio Busquets también tiene todos los números para jugar de inicio, pero sus acompañantes son una incógnita, aunque no parece que el joven Riqui Puig ya a ser titular ya el primer día con Quique Setién.





En la delantera, el principal problema es sustituir a Luis Suárez, lesionado de larga duración. Griezmann o Leo Messi pueden jugar de falsos nueves y todo apunta a que Ansu Fati podría ser el tercer hombre.



La ilusión del Granada es dar la sorpresa y lograr un resultado positivo en el inicio de la segunda vuelta pese a que a lo largo de la historia ha perdido en todas sus visitas al feudo azulgrana en LaLiga.



El conjunto dirigido por Diego Martínez llega al Camp Nou con poco que perder tras sumar 27 puntos en una notable primera vuelta que le ha acercado bastante al objetivo de una permanencia que pretende dejar atada cuanto antes.



El choque ante el Barça es el primero de los tres que el cuadro andaluz tiene que jugar en sólo seis días, y todos como visitante, ya que el miércoles visita al Badalona en la siguiente eliminatoria de la Copa y el sábado al Sevilla en otro partido de LaLiga.



Diego Martínez recupera para jugar en el Camp Nou a dos centrocampistas fundamentales en sus esquemas: el francés Maxime Gonalons, ausente por sanción en el pasado partido de LaLiga ante el Mallorca; y el venezolano Yangel Herrera, que llevaba un mes de baja por lesión.





Con esto cubre, en parte, la ausencia del también medio Ángel Montoro, que sufrió una nueva merma muscular en el choque ante el Mallorca y que será baja ante el Barça, igual que los también lesionados Fede Vico, Joaquín Marín 'Quini' y el colombiano Neyder Lozano.



El lateral Carlos Neva, el medio camerunés Yan Eteki y el portero Aarón Escandell han sufrido diferentes problemas durante la semana pero están disponibles, aunque habrá que ver el estado del primero tras no entrenarse en los últimos días por estar con gripe.



Si Carlos Neva no fuera titular, el técnico tendría que elegir entre Álex Martínez, que ocupa su misma demarcación, o el francés Dimitri Foulquier, que es diestro pero puede jugar en la izquierda.



Las otras grandes dudas que maneja el técnico para el once inicial son si apuesta de inicio por Yangel Herrera o lo reserva en el banquillo tras un mes de inactividad, y si mantiene el dibujo habitual de dos delanteros, Carlos Fernández y Roberto Soldado, o sale sólo con uno y refuerza la medular con un tercer centrocampista.