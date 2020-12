GOAL

Se le acumulan los líos al Barcelona pues, según "Catalunya Ràdio", el predecesor de Ronald Koeman en el banquillo azulgrana, Quique Setién, ha interpuesto una demanda contra el club por incumplimiento de contrato. El cántabro alega que no ha recibido el abono de los pagos acrodados y sigue adelante con su intención de llevar al Barcelona ante los tribunales.

Es una situación que contrasta con la de sus tres ayudantes, Eder Sarabia, Fran Soto y Jon Pascua, que lograron solucionar su situación contractual recientemente a pesar de que hasta el pasado 6 de noviembre seguían formando parte de la nómina de empleados del club azulgrana, que les envió un burofax para informarles que debían reincorporarse el 9 de noviembre al trabajo y citándoles a una reunión con cada uno de los responsables de sus áreas para buscarles una responsabilidad concreta dentro de la estructura del fútbol base. Al final, recibieron la llamada del abogado del Barcelona el 6 de noviembre, que les trasladó que se suspendía su reincorporación y que se les liquidaba su contrato.

Setién seguirá la via judicial

Setién, en cambio, sí rescindió su contrato tras enviar un burofax a finales de agosto reclamando su liquidación. El Barcelona respondió afirmativamente el 16 de septiembre pero ahora el entrenador muestra su disconformidad con las cantidades ofrecidas por el club y seguirá adelante con la demanda legal hasta que se le abone la suma total de lo que considera que se le adeuda.

El técnico rompió su silencio al cabo de veinticuatro horas. Lo hizo en la Cadena COPE para aclarar que "el Barcelona no me ha indemnizado ni me ha ofrecido nada, ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado". Además, Setién reveló que "la demanda contra el club se presentó hace más de un mes, antes de terminar el plazo".

Según el cántabro, "es evidente que el club atraviesa un momento preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y, la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo". Setién admitió también que "siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible".