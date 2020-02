EFE

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, aseguró este viernes que la crisis institucional a raíz de la polémica de las cuentas digitales "no ayuda" al equipo, si bien se mostró convencido de que dicha cuestión no afectará el rendimiento de sus jugadores.



En la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Eibar, el preparador cántabro salió al paso de los elementos extradeportivos que rodean el entorno azulgrana afirmando que el objetivo de sus jugadores es "ganar partidos".



"Somos conocedores de lo que pasa, pero tratamos que no influya. Os puedo asegurar que no influye, nuestro objetivo es ganar partidos. Lo demás nos afecta poco", opinó.