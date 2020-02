EFE

Si bien admitió no estar "del todo satisfecho" con la actuación del Barcelona, al entrenador del Barcelona, Quique Setién, le gustó la versión que vio de su equipo en la victoria contra el Levante (2-1) en el Camp Nou.



"No estoy del todo satisfecho, porque nunca lo estoy del todo, pero el equipo me ha gustado. Lo hemos hecho bastante bien", resumió el preparador cántabro en la rueda de prensa posterior al encuentro liguero.



Setién calificó de "rara" la segunda parte, cuando el Levante generó las ocasiones más claras, pero prefirió quedarse con los primeros 45 minutos que completaron sus jugadores.





"Hay que darle mérito a la primera parte que hemos hecho. Hemos hecho una salida desde atrás extraordinaria. Casi todas han acabado en peligro", subrayó.



En este sentido, elogió a sus jugadores por haber aplicado lo que trabajaron en los entrenamientos: "Esta semana hemos incidido mucho con la salida de balón, y creo que lo han entendido a la perfección. Tenemos al mejor portero para hacer esto, porque la tranquilidad que transmite es extraordinaria".



Sobre el bajón sufrido en el segundo tiempo, elogió al Levante, un equipo que cuenta con "futbolistas que juegan bien y que han complicado bastante" el juego de su equipo.



"A veces, el hecho de que te faciliten llegar al área contraria, como no termines esas jugadas, se pierde el balón y quedan muchos espacios para el rival. Tenemos que controlar más esas transiciones, hemos perdido mucho el balón y no lo deberíamos hacer", añadió.



Por último, también se refirió a la actuación de Ansu Fati, autor de los dos tantos de su equipo, del que destacó el compromiso defensivo que mostró.



"Es un muchacho que está emergiendo, que sabemos que tiene un grandísimos potencial. Hay que darle la tranquilidad y confianza para que explote lo que lleva dentro. Al margen de los dos goles, que tienen un valor extraordinario, lo que le doy mérito es el trabajo que ha hecho en defensa", concluyó.