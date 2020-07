EFE

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, dijo tras la victoria de su equipo en La Cerámica ante el Villarreal (1-4) que confía "cada vez menos" en el VAR.



"El VAR es una herramienta que hace más justo el fútbol, pero luego está la apreciación al verlo repetidamente", indicó Setién, que, al ser preguntado por cómo considera las jugadas de los penaltis del Real Madrid, dijo: "considero muchas cosas y no las voy a decir aquí".



Sobre el partido señaló que el gol hizo que hoy cambiasen las cosas para su equipo a diferencia de otros partidos.





Asimismo elogió la actuación de Griezmann: "Ha estado francamente bien, ha estado en una zona mejor para él y se ha relacionado bien con Leo y Luis. Ha podido marcar más goles y estoy contento por el partidazo que ha hecho y el gol que ha marcado , que es un golazo", manifestó.



"Hoy hemos tenido todo, hemos jugado bien. Los hemos superado por dentro, por fuera, hemos llegado al remate y ha salido bien. Ese puede que sea un equipo no tan sólido y firme como el Sevilla o Atlético. Pero puede que hoy todo nos ha salido bien y el gol nos ha dado confianza. Hemos hecho bien la presión , les hemos permitido salir muy poco; por lo que hemos hecho un partido bueno y ya me gustaría haberlo hecho así en partidos anteriores", dijo tras el partido.



"El otro día ya probamos y terminamos contentos por cómo se dio, hoy hemos optado por Luis y Leo más centrados y hemos comprometido a los centrales y a los pivotes. Lo han hecho muy bien, buscábamos comprometerles por dentro y nos ha salido bien. Hemos tenido gol y llegadas claras, hemos terminado satisfechos y ellos seguro que también, que han hecho un buen partido", añadió en su análisis del partido.



Respecto a qué ha cambiado para la mejoría del equipo, Setien dijo: "vamos buscando soluciones, no siempre es igual, hoy hemos encontrado una opción que nos ha valido muy bien. Lo más significativo es haber marcado, en otros partido no lo hicimos, hemos tenido fases buenas, pero nos ha faltado el acierto. Creo que hoy les hemos sorprendido más al Villarreal, pero lo que lo ha cambiado es el acierto, el gol lo cambia todo".