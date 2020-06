EFE



Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que su cambio fue por "una simple molestia" y "precaución", tras marcar en el regreso con triunfo ante el Eibar (3-1) en un partido que dijo fue "un poco raro para todo el mundo".

"Es una simple molestia, una sobrecarga. El cambio ha sido por simple precaución. Estamos contentos por los tres puntos, por volver y que se reanude todo. Nos quedan diez finales más y a ganar todo lo posible", aseguró en Movistar+.





"Ha sido un poco raro para todo el mundo. Después de una desgracia tan grande quiero aprovechar como capitán para mandar un mensaje de apoyo muy grande a todos lo que han sufrido perdidas durante este tiempo. Es una situación extraña, los primeros meses sin salir de casa los afrontas de otra manera, pasando más tiempo con la familia, manteniéndote en forma. De las cosas malas siempre se puede sacar algo positivo", añadió.



Ramos espera que el regreso del fútbol active "al país y a la economía" y que sirva como "alegría" para toda la sociedad española. En lo puramente deportivo admitió que al Real Madrid aún le falta rodaje para aguantar al mismo ritmo todo el partido.



"Nos hemos encontrado bien. Hemos trabajado muy duro estas semanas para coger el estado de forma que habíamos perdido. Poco a poco volviendo a rodar, a intentar estar de la mejor manera posible, pero es normal que no se haya hecho un partido espléndido. Físicamente el equipo ha estado bien, no se puede estar los 90 minutos al mismo nivel, sobre todo contando con los buenos 45 minutos que hemos hecho y se ha notado en el marcador. Nos sirve para aprender".



Por último hizo una lectura positiva de la nueva normativa de los cinco cambios. "Es algo de igualdad para todos. Estos cinco cambios son vitales, que nos den la oportunidad de contar con dos cambios más es bueno, no beneficioso para los grandes. Sobre todo por el momento de temporada que atravesamos y el calor que va a venir".