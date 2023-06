EFE

El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets aseguró en su despedida que esto "no es un adiós, es un hasta luego", en un acto en el césped del Spotify Camp Nou al que acudieron compañeros, ex compañeros, directivos y demás personalidades del mundo del fútbol.



"Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar quince años en el club de mi vida. Nuestros caminos se volverán a encontrar", afirmó emocionado el capitán azulgrana.



Sobre la decisión de dejar el equipo al acabar la temporada, resaltó que es "ley de vida". Tuvo clara la decisión a principio de año, aunque si en algún momento dudó fue "por los jugadores y el staff".

Así ha sido el acto de despedida de Busi 🥹✨#5sergioÚnic pic.twitter.com/vDz4Pai2Ew — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2023

El acto se inició con el visionado de un vídeo con las mejores acciones de 'Busi' a lo largo de los quince años que estuvo en el primer equipo del Barça.



Después, durante toda la despedida, que fue dirigida por el 'showman' Dani Martínez, se mostraron vídeos de muchos de sus excompañeros y amigos como Marc Bartra, Thiago Alcántara o Pedro Rodríguez 'Pedro'.



Al repasar su trayectoria, habló del mejor año de su carrera, el primero en el Barcelona, donde coincidió con Pep Guardiola y con quién consiguieron el sextete: "Se juntó todo, el míster era espectacular y había un grupo humano y de calidad futbolística espectacular. Íbamos un paso por delante de todos los equipos", reconoció el de Badia.



Guardiola, en una declaración en vídeo, destacó que "sabe" que será entrenador, y que le "espera" en el terreno de juego, donde le "ganará" y le "quitará" el balón.



"Me sacaré el carnet de entrenador, quiero ver si valgo, no solo va de fútbol, hay que saber gestionar a los jugadores, sus emociones", añadió Busquets sobre su posible futuro como entrenador.



También le acompañaron los ex jugadores del Barcelona Gerard Piqué y Bojan Krkic, ya retirados, que subieron al escenario a hablar de algunas anécdotas con su ex compañero.

La última foto ❤ pic.twitter.com/lsMACtSS7E — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2023





"Jamás sufría cuando el tomaba riesgos, porque sabía que le salía bien, era su estilo de juego, es lo que le ha hecho único en Can Barça", recalcó Piqué.



Y tampoco quiso olvidarse Vicente del Bosque, que fue el seleccionador español con quién ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012: "Siempre has sido un ejemplo, un jugador necesario para cualquier equipo, te aprecio mucho y te estimo."



Carles Puyol, que también subió al escenario y le regaló un brazalete de capitán, afirmó que ha sido un "gran heredero" de la capitanía.

No podía faltar Xavi 🥰 pic.twitter.com/baAqqHYWmY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2023

Otro de los vídeos más esperados fue del astro argentino Leo Messi, amigo y ex compañero de Busquets: "Perdona por no estar ahí. Ha sido un honor haber compartido contigo tanto tiempo dentro y fuera del campo. Te quiero mucho", afirmó.



El uruguayo Luis Suárez, Cesc Fábregas, David Villa y Andrés Iniesta tampoco quisieron olvidarse de su antiguo compañero, y enviaron emotivos vídeos de despedida.



Su mujer, Elena Galera, también estuvo presente junto a los dos hijos que comparten: "Siempre está tranquilo, las últimas semanas digiriendo todo, con una mezcla de sentimientos. No fue una decisión nada fácil, pero sintió que tenía que dar un paso al lado por él y por el club".



Ya al final, le tocó el turno a sus ex compañero y actual entrenador Xavi Hernández: "Es muy fácil hablar de 'Busi', hablo desde la amistad. Es una persona que siempre me ha dado seguridad. Siempre tiene buena actitud. Su grandeza fuera del campo se traslada al terreno de juego. Ha sido la excelencia".



Y el último en hablar fue el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta: "Todo nos conduce a darle las gracias. Ha sido un pilar del mejor Barça de la historia. Nos ha hecho disfrutar con su juego, con su personalidad. Ha llegado a ser el mejor jugador del mundo en su posición".





"Busi se va en la cumbre. Estoy seguro que el camino del Barça y el suyo se encontrarán y seguirán escribiendo la historia con letras de oro", finalizó Laporta.



Durante todo el acto se fueron visionando vídeos de todos su actuales compañeros, que destacaron su faceta humana a la par que su talento futbolístico.