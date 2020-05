GOAL

Todo lo que tiene un principio, tiene un final. Aritz Audriz, delantero del Athletic Club de Bilbao ha comunicado su decisión de colgar las botas definitivamente, a través de sus redes sociales. "Ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin", ha escrito en sus redes sociales. Se va una leyenda del Athletic. Nada menos que el sexto máximo goleador de la historia del club con 172 tantos. Delantero imperial, cabeceador impecable y depredador del área, Aduriz ha dejado una estela de goles en nuestro fútbol.

El goleador de "los leones" ha hecho público un comunicado en el que se despide al tener que pasar por el quirófano por sus problemas ya crónicos en la cadera. No es el adiós ideal para un "9" de su trayectoria impecable, pero así han sido las cosas y él ha decidido dejar el fútbol antes de que todo se pudiera agravar en el futuro. Este es el texto que Aduriz ha hecho público para anunciar su retirada a través de su Instagram:

"Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él. Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria.Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen. Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple" ha comentado Aduriz en sus redes sociales.

Aduriz: Una carrera espectacular

Fichado del Antiguoko en 1998, se curtió en el Aurrera de Vitoria y Bilbao Athletic para debutar en el primer equipo a las órdenes de Jupp Heynckes ante el Amurrio en septiembre de 2002. Aduriz abandonó Lezama por primera vez para crecer en Burgos, fue un ídolo en Valladolid, regresó sin dudar al Athletic en un momento delicado en el mercado de invierno de la 2005-06 para ayudar a sacarle de los puestos de riesgo y posteriormente fue traspasado al Mallorca en 2008, donde también triunfó. Le fichó el Valencia, estuvo allí dos temporadas, y el club rojiblanco le reclamó para una tercera etapa, en el segundo año de Bielsa.En el Athletic Club ha permanecido ocho campañas consecutivas, hasta anunciar su retirada.

𝗘 𝗧 𝗘 𝗥 𝗡 𝗢 🦁❤️



Eskerrik asko, Aritz.#AdurizLeyenda pic.twitter.com/5YBro4aHxg — Athletic Club (@AthleticClub) May 20, 2020

Sus cuatro goles con el Athletic Club al Barcelona

Cuatro goles suyos sirvieron a los leones para ganar la Supercopa del 2015 por un global de 5-1 frente al Barcelona con Messi a los mandos. Se lleva bajo el brazo este título y un puñado de clasificaciones europeas, entre ellas una para la Champions League.

Sólo Zarra y Bata, con mejores números que Aduriz

La web oficial del Athletic Club explicó hace unas fechas, referente a Aduriz que, desde la retirada del gran Dani, allá por el año 1986, nadie ha conseguido los registros goleadores de Aduriz a lo largo de los últimos 30 años. Son datos objetivos. No ha habido en los 121 años de historia del Athletic Club un jugador en la posición de 9 con mejores guarismos que los que presenta el donostiarra, a excepción de los legendarios Zarra y Bata.

Sexto máximo goleador de la historia del Athletic Club

El informe del Athletic respecto a Aritz Aduriz y sus goles como "león" contempla otros nombres ilustres a lo largo de la centenaria historia del club rojiblanco. ADuriz es el sexto máximo goleador del club bilbaíno, sólo superado por Telmo Zarra (335 tantos), Bata (208), Dani (199), Gorostiza (196) e Iraragorri (179) son los únicos exleones que han hecho más tantos como leones que el donostiarra.