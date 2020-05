GOAL

Lionel Scaloni, seleccionador nacional argentino, fue el invitado de honor de " Estudio Estadio" en el programa de RTVE que dirige y presenta Juan Carlos Rivero . Scaloni, que charló son los contertulios del programa sobre los 20 años del título de Liga del SuperDépor , del que formaba parte, también habló del regreso del fútbol durante el coronavirus y de la figura de Lautaro Martínez, el delantero argentino al que se le relaciona con el Barça.

"Si Lautaro tiene la suerte de jugar con Messi, mejor para nosotros"

En opinión de Scaloni, "Lautaro hoy es el delantero de moda, el que quiere tener cualquier equipo grande. Ya está en un equipo grande (El Inter), que compite de igual a igual con los demás y va a ser muy difícil sacarlo de ahí", comentó. Y sobre la posibilidad de jugar con Lionel Messi, apuntó: "Si Lautaro tiene la suerte de ir a jugar con un compañero como Messi en el Barcelona, para nosotros, mejor que mejor. Es el delantero referencia de los próximos años y ojalá le vaya bien. No quiero meterme donde no me llaman, pero si se cambia de club ojalá le vaya bien" , dijo.

El título de Liga del Deportivo "quedará en la historia"

El ex jugador del Deportivo comentó sobre aquel título de Liga a las órdenes de Jabo Irureta que " guardo un especial recuerdo de aquella ciudad, tengo un especial cariño para esa afición", para después añadir que "aquello quedará en la historia y quedó para todos, ojalá que algún día se pueda repetir".

"Si tenemos miedo de salir a la calle, el jugador de fútbol también tiene miedo"

Scaloni también habló sobre el regreso del fútbol de elite . Comentó que " el miedo está, si tenemos miedo nosotros al salir a la calle, el jugador de fútbol también lo tiene ", dijo el seleccionador argentino. Después incidió en que "si las condiciones están así, el fútbol puede volver, como ha pasado en Alemania, donde todo ha sido positivo y correcto ", para después añadir que "el fútbol sin público no es lo mismo, pero por lo menos el fin de semana será diferente".