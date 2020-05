El montenegrino Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid, disfrutó la vuelta a los entrenamientos con el equipo "como un niño pequeño que sale a jugar afuera con los amigos", según declaró este jueves a preguntas de la prensa en una conferencia virtual, al tiempo que expresó que si tuviera "miedo de competir" por un puesto en el once "ya no estaría" en el club rojiblanco.

"La verdad, fue como un niño pequeño que salió a jugar afuera con los amigos. Me sentí muy feliz de volver a pisar otra vez el campo. No es igual trabajar en casa individualmente, aunque en casa también hemos hecho un trabajo muy, muy bueno. Hemos hecho una base para poder volver a entrenar en el campo. Es verdad que nos falta esa libertad que hemos tenido antes, de entrenar, de abrazarnos a los compañeros, de hacer todas las bromas dentro del campo todos juntos, pero ya esperamos que todo pasará pronto y podamos volver a la normalidad muy pronto", expresó.



"Nos faltaba mucho salir a entrenar en el campo. Yo, individualmente, no tenía miedo de salir a entrenar. Tenía muchas ganas de volver al campo a entrenar. Siempre es mejor entrenar en el campo y sentir el césped que entrenar en casa", expuso, más allá de los condicionantes de las primeras sesiones, que tienen que ser individualizadas, con una distancia de seguridad entre cada futbolista.

"Nos falta un poco trabajar con los delanteros, pero ya hemos hecho un paso adelante para salir al campo con trabajo individual, que nos puede servir para las próximas semanas acercarnos a lo que queremos, que es volver a competir en la Liga y en la Liga de Campeones", dijo.

Por delante tiene casi un mes para ganarse la plaza en el once en la reanudación de la Liga. Antes de la suspensión de la competición, el central montenegrino fue el elegido para la titularidad en el centro de la defensa en los últimos nueve encuentros consecutivos y, desde su reaparición de una lesión muscular que le mantuvo de baja durante 14 encuentros entre octubre y diciembre, ha partido desde la alineación inicial en once de los catorce choques de su equipo.

"Desde mi primer día aquí, hace cinco años, siempre he tenido una competencia muy alta en mi puesto. Si me diera miedo competir por mi posición ya no estaría aquí. Y llevo cinco años aquí. No tengo nunca miedo para competir por mi puesto", explicó Savic.

"TENEMOS FUERZA Y CAPACIDAD PARA ESTAR ENTRE LOS CUATRO PRIMEROS"

En la Liga, su equipo es sexto a falta de once jornadas. La cuarta posición está a un punto. "Los objetivos del Atlético siempre son jugar la Liga de Campeones, pelear por los títulos y no es necesario decirnos a diario que tenemos que estar en Champions. Nosotros somos conscientes de que el objetivo de este gran club es siempre pelear por la Champions y los títulos", repasó.

"Y somos conscientes de que son once finales, pero no sólo estos partidos, sino todos los que jugamos, incluso los amistosos los tratamos siempre como una final. Creo que tenemos fuerza y capacidad para intentar entrar y estar entre los cuatro primeros y jugar la 'Champions' el año que viene", continuó Savic, al que no le "importa mucho" cuál puede ser el formato de la máxima competición europea en su reanudación, a partido único o en eliminatorias a doble choque, sino "volver a competir y que se pueda acabar el campeonato y la Liga de Campeones".

Tampoco le "molesta estar mucho concentrado", porque lleva "ya casi dos meses concentrado sólo en casa". "No me supondría ningún problema", añadió el central, que también fue preguntado por si estaría dispuesto a bajarse el sueldo si el club se lo propone: "Nosotros ahora mismo sólo pensamos en el campo, en volver a jugar y competir. Esta situación cambia diariamente. Ya estamos concentrados en jugar al fútbol. Siempre hemos ido de la mano con el club, hemos hecho acuerdos con él y lo hemos demostrado en el pasado".

La reanudación de las competiciones será sin público. "No es lo mismo jugar en el Wanda con público que sin él, porque todos sabemos cuanto nos sirve el apoyo de nuestra afición, que son increíbles", apuntó Savic, después de la cuarta sesión del equipo desde la vuelta al trabajo del pasado sábado, con un entrenamiento de nuevo en tres tandas y cinco grupos, contando los porteros, esta mañana en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, con la baja de Renan Lodi, que sigue en aislamiento por su positivo por covid-19 de hace una semana.



