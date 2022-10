EFE

El argentino Jorge Sampaoli, que debutó este sábado en su segunda etapa como entrenador del Sevilla con un empate a uno frente al Athletic Club en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, reconoció que "sin contundencia no se gana".



"Era un partido complicado ante un rival que viene muy bien y nosotros con un peso muy grande. Pudimos convertir el segundo en la primera mitad pero no se dio y sufrimos en la segunda", declaró el técnico tras el encuentro.



Sampaoli reconoció que "no habría sido justo ganar al final", en alusión a la últimas jugadas del partido en las que el Sevilla estuvo cerca de marcar el que hubiera sido el 2-1.



"Sufrimos porque nos superaron", subrayó el entrenador sevillista, quien relató que deben "analizar para ver qué se puede mejorar para que se mantenga en el tiempo" el buen juego que por momentos desplegó su equipo.



"Comenzamos bien, pero regalamos espacios y perdimos balones. Eso hay que mejorarlo”, insistió Sampaoli, quien subrayó que "hay cosas positivas, otras que corregir y mucho trabajo por delante".