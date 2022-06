EFE

El defensa internacional alemán Antonio Rüdiger aseguró que es "un gran honor" ser entrenado por Carlo Ancelotti en el Real Madrid y mostró su ilusión de "ganar otra 'Champions'" tras la conseguida con el Chelsea.



"Para mí es un gran honor trabajar con Carlo Ancelotti. Estoy convencido de que todavía puedo aprender mucho más de él y espero que me ayude a ganar otra 'Champions' más", afirmó a los medios del club, y destacó lo decisivo que fue el técnico italiano en su fichaje por el campeón de Europa.



"Jugó un papel clave. Después de hablar con él tuve claro que quería venir al Real Madrid", subrayó.

Rüdiger desveló que su ídolo de infancia fue el delantero brasileño Ronaldo Nazario, con el que ha hablado tras decidir jugar en el Real Madrid. "Cuando éramos niños y jugábamos al fútbol en la calle, Ronaldo era nuestro ídolo. Cuando he firmado he hablado con él por videollamada. Estaba muy feliz y muy nervioso a la vez", señaló.



El defensa alemán mostró su ilusión por la nueva etapa que encara en su carrera tras triunfar en el Chelsea: "Agradezco estar en el Real Madrid. Es como si estuviera soñando, pero es real y siento un inmenso placer. Nunca vi algo así antes, la Ciudad Real Madrid es simplemente espectacular, me emociona y deseo que llegue el día de entrenar allí".

Rüdiger reconoció que un ex madridista como Mateo Kovacić le recomendó firmar. "Me dijo: 'Vete allí y disfruta mucho, es un gran paso para ti'. Nunca he escuchado nada malo sobre el Real Madrid".Pidió ser llamado Rudi y definió sus características como defensa: "Soy un jugador con carácter. Es difícil mejorar tu velocidad, pero tengo suerte porque es algo que poseo gracias a mi genética. En el campo soy una persona enfocada exclusivamente en el trabajo, pero fuera de él soy gracioso, me gusta reír y que la gente lo pase bien. Pero sobre todo, soy capaz de reírme de mí mismo".