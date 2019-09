EFE



Con la máxima intensidad saltaron los dos equipos a un mejorado estadio José Zorrilla, lo que se tradujo en una primera opción de los locales en el minuto 7, con Ünal como protagonista, aunque su disparo se fue por encima de la portería tras una jugada de velocidad propiciada por Waldo.



Osasuna presionó desde el primer minuto y tampoco se quedó atrás a la hora de buscar la portería de Masip. De hecho, pudo inaugurar el marcador hasta en dos ocasiones consecutivas, tras sendas jugadas de recuperación en su área que acabaron con el balón repelido por un poste, primero, a lanzamiento de Chimy Ávila y, después, de Roberto Torres.



A los locales les costaba controlar el balón y esa falta de precisión la aprovechaba el cuadro navarro para crear peligro, si bien la defensa del Valladolid se mostró seria y, además, tampoco perdía la perspectiva en el plano ofensivo, en el que Waldo se mostró especialmente activo.



Guardiola mostraba sus credenciales cuando el Real Valladolid se internaba en el área visitante, pero no lograba rematar con comodidad, ante una bien plantada defensa osasunista, y también lo hacía Roberto Torres, quien se encontró a Masip en la ocasión más clara de su equipo hasta ese momento.



En la continuidad de la misma jugada, Chimy Ávila trató de sacar petróleo del rechace del meta blanquivioleta, si bien su disparo salió desviado a la izquierda de la portería, ante el alivio de los más de 20.000 espectadores que no quisieron perderse el reencuentro con su renovado estadio.



No hubo más ocasiones, entre dos equipos a los que les faltó continuidad en el juego y, por tanto, se llegó al descanso con el 0-0 inicial.



No habían transcurrido tres minutos una vez reanudado el juego y Guardiola desperdició una clarísima opción, con el portero ya batido, y remató de cabeza fuera de la portería tras un buen centro de Ünal, cuando el público ya cantaba el gol para el Real Valladolid.



Osasuna perdía fuelle, lo que aprovechó el conjunto local para tratar de dominar más el juego. Sergio González realizó dos cambios a la vez, dando entrada a Alcaraz y Hervías, y éste, dos minutos después de pisar el césped, firmó un golazo de falta directa.



El cuadro navarro lo intentó a través de un intenso Chimy Ávila, que no cejaba en su empeño de sorprender a Masip. Lo logró con un pase de la muerte a Rober Ibáñez, que, prácticamente dentro de la portería local, solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red.



Corría el minuto 82 y el empate de Osasuna obligó a Sergio González a sacar a Sandro para recuperar los tres puntos y, aunque su intención y calidad quedó clara nada más salir del banquillo, el Valladolid no creó peligro, mientras que Osasuna siguió intentando la remontada a través de un Chimy Ávila que tampoco pudo romper el empate.