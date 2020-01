EFE

El Real Madrid se ha situado como líder de la Primera división gracias a un cabezazo de Nacho en el minuto 78, que acabó con el sueño de lograr, al menos, un punto, de un volcado Real Valladolid, que salió con valentía, pero que no supo hacer daño en el plano ofensivo.



El conjunto vallisoletano se afianzó en el centro del campo, con Joaquín situado entre la zaga y esa zona caliente, en la que se hacía fundamental no perder balones. Salieron los vallisoletanos con ganas y muy centrados ante un Madrid que llegó al José Zorrilla con la novedad de Nacho por Carvajal.

FINAL #RealValladolidRealMadrid 0-1



¡Un cabezazo de Nacho le da el triunfo al Real Madrid! #LaLigaSantander pic.twitter.com/uoIAoXWm05 — LaLiga (@LaLiga) January 26, 2020

Ninguno de los dos equipos lograba llegar con peligro pero, en una falta, Kroos encontraba a Casemiro, quien entró de cabeza, para superar a Masip. El gol cantado duró poco, porque el VAR determinó que se había producido fuera de juego y el colegiado lo anuló con determinación.



Los vallisoletanos respondían a ese primer aviso del cuadro merengue con un intento de gol olímpico de Míchel, que tuvo que desviar Courtois. Pero lo cierto es que apenas se llegaba al área visitante y, cuando se alcanzaba, no implicabad demasiado peligro para la defensa del Madrid.





Eso sí, tampoco los de Zidane hacían méritos para inaugurar el marcador, puesto que hallaron un buen planteamiento defensivo de los locales, con orden y con intensidad, para tratar de contrarrestar la fortaleza en el centro del campo del Real Madrid y frenar los posibles desbordes de Kroos o Modric.



Si al Madrid le faltaba profundidad en la primera mitad, los de Sergio González pecaban de ese último pase para sorprender al portero del Real Madrid, de ahí que se intentara de otras maneras, como el centro-chut de Raúl Carnero que fue de menos a más y obligó a Courtois a intervenir.



Hubo una ocasión más, si se puede llamar así, ya que Joaquín lograba internarse hasta el fondo del área para dar el pase de la muerte, aunque no halló rematador, por lo que se llegó al descanso con el marcador inicial.



Tras la reanudación, el Madrid salió con mayor intensidad, y el juego se trasladó al área blanquivioleta, en busca de una victoria que les permitiera tomar distancia respecto al Barcelona, tras el pinchazo de los azulgrana ante el Valencia. Así, Rodrygo sería el primero en intentarlo, con un potente disparo que detuvo Masip.



Le sucedió Benzema, con un flojo lanzamiento que tampoco supuso un problema para el portero local. Y continuó Isco, con la ejecución de una falta peligrosa en el balcón del área, que se fue por encima del larguero, para tomar el relevo, de nuevo, Benzema, con un remate de cabeza que tampoco encontró portería.



Pero, aunque los vallisoletanos seguían luchando para frenar al gigante, Kroos encontraba espacio para acercarse al área local y propiciar un gran centro a Nacho, quien remató de cabeza a la perfección, sorprendiendo a Masip y subiendo así el primer tanto del partido al electrónico en el minuto 78.



Estaba claro que suponía un mazazo para un Real Valladolid que se había entregado al máximo, pero los jugadores no bajaron los brazos, y trataron de volver a equilibrar el partido, primero, con Joaquín, a través de un disparo desde fuera del área, que se fue a la izquierda de la meta madrileña.



La opción más clara se produjo en el minuto 87, con un remate de cabeza de Guardiola tras un saque de esquina que se encargó de efectuar Raúl Canero que superó a Courtois pero, como sucediera en la primera mitad con Casemiro, fue anulado por fuera de juego al Real Valladolid, cuando ya se había levantado el público a celebrarlo.



No hubo tiempo para más. Zidane realizó el último cambio y los minutos de prolongación pasaron sin que los locales tuvieran ninguna oportunidad para empatar.