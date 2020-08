GOAL

El Real Madrid trabaja para sumar su primer refuerzo de cara a la próxima temporada aunque no será ningún fichaje y sí la vuelta de un viejo conocido. Según distintos medios vascos, el club merengue tiene la intención de repescar ya a Martin Odegaard y que no cumpla su segundo año de cesión en la Real Sociedad, que estaba pactado pero no firmado en ningún contrato.

Su vuelta se debería a una petición expresa de Zinedine Zidane, que quiere contar ya con el noruego aún a riesgo de que tenga menos minutos que en San Sebastián ante la competencia de Modric, Kroos, Fede Valverde o incluso Isco en su posición. No obstante, el noruego ocuparía la plaza que, a priori, dejará la salida de James Rodríguez.

De hecho, Odegaard ha sido una de las grandes revelaciones del curso en LaLiga, donde ha sido indiscutible en el esquema de la Real Sociedad, que ha firmado una temporada brillante en la que se ha clasificado para final de la Copa del Rey y para disputar la próxima edición de la UEFA Europa League. Odeegard ha sido uno de los grandes culpables del gran curso donostiarra, ya que en 36 partidos firmó 7 goles y 9 asistencias.

Por su parte, el Real Madrid recupera a la joven promesa que fichó en 2015 después de que se haya curtido en cesiones en Holanda y España. El presidente blanco, Florentino Pérez, ya advirtió que sería un mercado con poca inversión tras el coronavirus y con la vuelta de Odegaard parece complicado que lleguen más jugadores a la medular del equipo merengue a pesar del interés que mostraron en Donny Van de Beek del Ajax y y en Eduardo Camavinga del Rennes, al que se ve como el futuro heredero de Casemiro.