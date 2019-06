EFE

El delantero serbio Luka Jovic se marcó ganar la Liga de Campeones como su gran objetivo con el Real Madrid, aseguró que se ganará los minutos en los entrenamientos, dejó claro que es compatible con Karim Benzema en ataque y confesó que es "un placer firmar por el club más grande".



Confirmó Jovic en su primera comparecencia ante los medios las impresiones dejadas en el palco de honor con su corta intervención. Directo en las respuestas a todas las preguntas y breve. Sudando y por momentos deseando pasar el trago después de vivir en el césped el que más esperaba.



"Por decir la verdad, lo único que me daba miedo era salir al terreno de juego en la presentación y estuvo excepcional. Espero merecer que los aficionados coreen mi nombre", dijo a agradecer el caluroso recibimiento que le brindó el madridismo.



A Jovic no le gusta hablar de sí mismo. Confesó que es tímido y confirmó las palabras del presidente Florentino Pérez al admitir que dormía con una camiseta del Real Madrid.

"Soy un jugador joven que ha fichado por el Real Madrid, me hace el chico más feliz del mundo. Estoy muy contento por pasar a pertenecer al club más grande del mundo y espero poder cumplir las espectativas", afirmó.



"Es verdad que dormía con la camiseta del Real Madrid. Me la regaló un amigo de mi padre y desde pequeño era aficionado del Real Madrid como muchos niños, porque es el club más grande del mundo", añadió.



Centrado solo en sus partidos, ahora con su selección, Jovic confesó que desconocía el resto de ofertas que tenía sobre la mesa y el interés del Barcelona. "De verdad yo no sabía de ninguna otra oferta. Es mi representante es el que se ocupa de eso".



No ha hablado con Zinedine Zidane ni con ninguno de sus compañeros, admitió que espera hacerlo pronto con Luka Modric, y lo que sí dejó claro es que puede jugar en ataque formando pareja con Karim Benzema.

"En el Eintracht he jugado como segunda punta, puedo jugar solo o con un compañero, me da igual. Estoy aquí para luchar y espero tener tiempo para demostrar mis cualidades", dijo. "Seguro que Benzema es uno de los mejores delanteros. Cuando él llegó al Madrid yo tenía 11 años, espero aprender mucho de él. Somos compatibles aunque será el mister el que decida lo mejor para el equipo".



No se marcó un número de goles exacto pero prometió dar "lo mejor" para ganarse oportunidades de Zidane. Firmaría los 27 de su actual temporada. "Sería bueno repetir el número de goles de este año, lo voy a dar todo en los entrenamientos para ganarme minutos en los partidos y así vendrán los goles".



Jovic fue presentado sin dorsal. "El número no juega al fútbol, no es importante", aseguró. Y se quedó con la sensación que tuvo al saltar al Bernabéu. "Es una sensación increíble pisar el césped del Bernabéu y llegar al Real Madrid. Es un enorme placer estar aquí".

Su jugador preferido es Cristiano Ronaldo y calificó a Eden Hazard, que será compañero suyo, como "uno de los mejores jugadores del mundo", asegurando que "será un placer compartir vestuario con él". Se mostró humilde, consciente del camino por recorrer para triunfar de blanco. "Tengo mucho que aprender. He llegado a un club con muchos jugadores excelentes de los que puedo aprender mucho y yo solo intentaré mejorar".



Y terminó deseando una rápida adaptación al fútbol español. "La temporada pasada no tuve la oportunidad de jugar contra equipos españoles pero LaLiga es junto a la Premier la mejor liga de Europa. Espero jugar bien en ella. Es un gran placer firmar por el Real Madrid y prometo a sus aficionados que daré el cien por cien para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos la temporada que viene".