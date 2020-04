EFE

El Real Madrid no descarta jugar el final de la presente temporada en el estadio Alfredo Di Stéfano, ubicado en su ciudad deportiva, si finalmente se reanuda el fútbol y los partidos se disputan a puerta cerrada, confirmaron a EFE fuentes del club blanco.



Desde que el Gobierno permitió la vuelta al trabajo del sector de la construcción, las obras del estadio Santiago Bernabéu se reanudaron tras diez días de parón y en las últimas horas ya se han retirado las estructuras de techado de los dos fondos.



Tras la información publicada este lunes por Ok diario, que apunta a que el club blanco solicitará un permiso especial a LaLiga para jugar en el estadio donde habitualmente lo hace el Castilla con el fin de acelerar las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, fuentes del Real Madrid aseguraron a EFE que es una posibilidad que no se descarta.





Según las mismas fuentes, hasta que no tenga de manera oficial la notificación de la fecha de regreso del fútbol en España, primero con entrenamientos y posteriormente con la competición, el Real Madrid no tomará una decisión al respecto sin saber si en algún momento podrá regresar el público a las gradas o se tendrá que acabar la temporada a puerta cerrada.