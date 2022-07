EFE

El atacante brasileño Raphael Dias 'Raphinha', que este viernes fue presentado como nuevo jugador del Barcelona para las cinco próximas temporadas, aseguró que intentará ofrecer su mejor versión "para que el Barça vuelva a ser el Barça".



"He venido a ganar títulos", aseguró Raphinha, quien firmó su nuevo contrato -hasta el 30 de junio de 2027 y con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros- en el campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.





Y es que el Camp Nou, escenario habitual de la presentación de los nuevos fichajes, no está operativo en estos momentos, ya que se está sustituyendo el césped de su terreno de juego.



Aunque el club no dio cifras oficiales de la operación, según diversas fuentes, el Leeds United percibirá por el traspaso del extremo, de 25 años, 58 millones de euros más otros 10 en variables.



Junto al internacional brasileño, compareció hoy el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que incluso se atrevió a pelotear con Raphinha, cuando este reapareció, ya de corto, para posar para los medios gráficos.



"Para nosotros hoy es un día muy emocionante, porque todos los que hemos vivido épocas doradas de la historia del club sabemos que generalmente han coincidido con la presencia en el equipo de algún jugador brasileño", destacó Laporta.



"Necesitamos reencontrarnos con la ilusión, la alegría, la magia... y creemos que hoy vuelve el 'jogo bonito' al Barça", apostilló el dirigente de la entidad azulgrana.



De hecho, Raphinha será el 45º futbolista nacido en Brasil que jugará en el conjunto catalán, un dato que no le ha pasado desapercibido al extremo: "Es un enorme honor poder vestir la camiseta del Barça. Tengo muchos ídolos que han pasado por aquí y que han hecho mucha historia y, si puedo hacer la mitad de lo que ellos hicieron, para mí ya será un éxito".



El nuevo delantero azulgrana aseguró que, tras seguir la carrera de muchos de sus compatriotas, aterriza ahora en el Camp Nou -"un sueño desde que era niño", apuntó- con un objetivo: "Quiero escribir aquí mi propia historia".



Buena parte de la culpa de que Raphinha vista hoy de azulgrana es del técnico, Xavi Hernández, con el que habló varias veces por teléfono antes de fichar, según explicó.



"Me dijo las ganas que tiene de convertirme en un gran jugador para el Barcelona, y yo le respondí que eso era perfectamente compatible con las ganas que tengo yo de ser un jugador importante en el Barça", sentenció.