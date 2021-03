GOAL

En las próximas semanas o meses se deberá conocer el futuro de Sergio Ramos (34 años). El capitán del Real Madrid ha comparecido este jueves con motivo de la presentación de la segunda entrega de la docuserie sobre su carrera. Como se esperaba, ha comentado su situación

Renovación: "Se generan muchas preguntas y mucha incertidumbre. Me gustaría decir algo, pero no hay novedad no hay nada nuevo, así que todo sigue igual. Sólo pensaba en volver de la lesión y en acabar de la mejor forma posible la temporada, aspirar a los títulos. A día de hoy no hay ninguna noticia de la renovación. Garantizo que en cuanto haya alguna novedad, seré el primero en comunicarla. Ahora mismo estoy tranquilo, sólo pienso en jugar y saborear el año".

Cómo le gustaría que se le recuerde: "Las leyendas se forjan en el día a día. Hay algo que no se puede borrar, el currículo: lo que has ganado. Lo único que me preocupa es que se sepa que he sido un tío humilde, trabajador, que me he dejado la vida por este escudo. A pesar de la edad, que lo recalcan mucho porque tengo 34 años y cumplo ahora 35, Santiago Bernabéu decía que no hay jugadores jóvenes o viejos, sino buenos y malos. Llevo muchos años cuidándome y creo que puedo rendir tres, cuatro y hasta cinco años más al máximo nivel. Si el cuerpo me aguanta y las lesiones me respetan, trabajo mucho para ello y mi mentalidad siempre va a estar ahí. Quiero que me recuerden como un tío que ha ido de frente, con la verdad por delante y dando el máximo. Con mis errores, como todos, de los que he aprendido, por supuesto".

El jugador con más Clásicos: "Agrandar mi leyenda y tener esa oportunidad es buena señal. Ahora que hay récords y estadísticas que seguir batiendo es un reto para el día a día. Mirar al pasado es tema de orgullo, también de melancolía un poco. A veces no te da tiempo a disfrutar. Ojalá pueda seguir batiendo todos los récords posibles y seguir disputando Clásicos, Clásicos y Clásicos".

Cómo está la lesión de Sergio Ramos

En otro orden de cosas, Sergio Ramos está a punto de superar sus problemas de rodilla, por los que se operó del menisco en febrero. El líder de Zidane volvió a entrenarse con el grupo el miércoles y se espera que pueda tener minutos el sábado a las 16:15 horas (Movistar LaLiga) contra el Elche. Así sumará ritmo para el vital duelo del martes frente a la Atalanta, en la vuelta de octavos de Champions.

Así lo detalló: "Después de un tiempo, aunque no ha sido grave, ha sido anormal estar fuera. En mi carrera afortunadamente no lo había vivido mucho. Por fin estoy de vuelta con el equipo y ahora llega lo más importante. Me gustaría ayudar. Ojalá podamos dedicarle algún título a la afición".