EFE

El jugador del Real Madrid Sergio Ramos, el del Atlético Koke y el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, han participado en un vídeo junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el que piden a todos los madrileños que se queden en casa para ganar este "partido" y vencer al coronavirus.



"Buenos días a todos. Este domingo sin fútbol jugamos el partido más importante de nuestras vidas en nuestras propias casas. Y aquí no hay colores. Aquí ganamos todos". Con este mensaje presenta Almeida este vídeo en el que participan un representante de tres de los equipos de la capital.

Buenos días a todos. Este domingo sin fútbol jugamos el partido más importante de nuestras vidas en nuestras propias casas. Y aquí no hay colores.



Aquí ganamos todos. #quédateencasa



Gracias @SergioRamos @Koke6 y @PacoJemez10 @realmadrid @Atleti @RayoVallecano por el apoyo💪👏 pic.twitter.com/oIQwHaFxQZ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 22, 2020

El vídeo comienza con Jémez subrayando que "este partido que nos ha tocado jugar no tiene colores" y con Sergio Ramos admitiendo que "son momentos difíciles", pero recalcando también que "vamos a salir de ésta juntos y unidos".



"Es momento de ser responsables y quedarnos en casa", añade Koke en este mensaje del mundo del fútbol a los madrileños.



Un vídeo que acaba con Almeida recordando que hoy es domingo y no hay fútbol -por culpa de la epidemia- pero sí hay "un partido" que juegan todos.



"Un partido en el que no hay equipos, no hay aficiones, sólo somos un equipo y una afición, la de Madrid, la de España y el estadio en el que jugamos este partido es nuestra casa, quedémonos en casa", subraya el alcalde en este vídeo que concluye con el mensaje de los tres protagonistas deportivos: "Vamos Madrid, vamos madrileños, yo me quedo en casa"