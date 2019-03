EFE

Francisco Alarcón 'Isco', centrocampista del Real Madrid, valoró la vuelta al banquillo del conjunto blanco del francés Zinedine Zidane tras la salida del argentino Santiago Solari y la considera "una buena noticia para todos".



"Ya le conocemos todos. Como jugador en el Real Madrid fue impresionante, como entrenador lo ha ganado todo. Es una buena noticia para todos que vuelva al Real Madrid y dice mucho de él que lo haga en un momento complicado. Ama al Real Madrid y ojalá pueda llevarnos otra vez a la senda de la victoria", declaró.



En relación a la presente temporada, el futbolista malagueño indicó: "Ya conocemos al Real Madrid, es un equipo que tiene una exigencia máxima. Está obligado a pelear y a ganar todos los títulos".





"Aunque este año no haya sido el nuestro tenemos la confianza de volver más fuertes que nunca, nuestra historia nos obliga. El año que viene tenemos que volver con más ilusión de reconquistar títulos y estamos trabajando desde ya para ello", añadió.



Asimismo, mandó un mensaje a la afición: "Vamos a intentar ganar todos los partidos. La liga está muy difícil pero tenemos que sacar todos los puntos posibles, acortar la distancia lo máximo que podamos. Desde hoy empieza ya el cambio para la temporada que viene y les necesitamos con nosotros como siempre".



En relación a sus mejores momentos en el club, manifestó: "Tengo muchos, es lo que tiene estar en el Madrid. Afortunadamente en estos años que llevo en el Madrid hemos ganado mucho, tengo millones de recuerdos estupendos. Quizás me quedaría con el día de la 'Décima'".



Isco fue presentado como nuevo miembro de Adidas en el evento Tango League que tuvo lugar en el aeropuerto de Cuatro Vientos. Allí señaló el porqué de unirse a esta firma: "Agradezco la confianza que han depositado en mi. Es un orgullo pertenecer a esta familia otra vez porque en mis inicios en el fútbol empecé con esta marca y con ella marqué mi primer gol en Primera. Estoy muy contento y muy orgulloso por esta oportunidad".



"Tengo muy buenos recuerdos con la marca, con sus botas. Mis inicios fueron con ellos, era una oportunidad muy bonita de volver. Siempre me han tenido mucho cariño y yo a ellos también", comentó también antes de jugar un breve partido en el que compartió equipo con varios Youtubers.



Por otro lado habló de las botas Nemeziz 18+ 360 Agility que lució en ese choque: "Es una bota muy ágil, muy flexible, muy ligera. No lleva cordones y eso facilita también a la hora de golpear el balón. Son una pasada".



El jugador explicó además de dónde viene el sobrenombre de 'Magia': "Cuando llegué al Madrid fue un mote de mis compañeros, empezaron a llamármelo Íker Casillas y Sergio Ramos. A partir de ahí todos mis compañeros empezaron a llamarme así y ahora para el spot de Adidas necesitábamos un nombre pegadizo. Salió 'Magisco' y mola"