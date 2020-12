EFE

El Granada, en plena lucha por mantenerse en competiciones europeas, pondrá a prueba la buena racha de cuatro victorias seguidas del Real Madrid con un grupo casi fijo de jugadores elegidos por Zinedine Zidane, que tendrá que solucionar una encrucijada: rotar o mantener a los mismos.



Las estadísticas de minutos de la plantilla blanca revelan un dato esclarecedor de los últimos cinco encuentros, cuatro de LaLiga Santander y uno de Liga de Campeones. Todos los ganó el Real Madrid y doce jugadores acumularon hasta un 93'6 por ciento de los minutos.



Hasta el momento, Zidane ha apostado no tocar lo que funciona y jugadores como Thibaut Courtois, Raphael Varane, Ferland Mendy y Karim Benzema lo han jugado todo sin descanso. Otros como Lucas Vázquez o Luka Modric rozan esa cifra, con 435 y 432 minutos respectivamente.

El resto de la lista de doce la completan Sergio Ramos, los brasileños Casemiro, Rodrygo Goes y Vinícius y Dani Carvajal. El resto de la plantilla, apenas ha contado. Sólo han participado Marco Asensio, Nacho Fernández, el uruguayo Fede Valverde, Isco y el canterano Sergio Arribas. Y todos pocos minutos.



Por obligación, Zidane tendrá que dar algún retoque a su alineación. Luka Modric, con una sobrecarga muscular, saldrá del once y dejará su hueco a Valverde. Además, Vinícius, que no pudo viajar a Eibar por una gastroenteritis, también tiene opciones de entrar en la alineación por Rodrygo.





El técnico del Real Madrid también recupera a Isco, ausente la pasada jornada por un golpe en un tobillo. Tendrá más complicado jugar, últimamente no goza de la confianza de su entrenador. Otros como Eden Hazard son una incógnita. Zidane pide paciencia con el belga y es posible que vuelva a una convocatoria para el choque ante el Granada.



El resto de nombres del Real Madrid deberán esperar la decisión de Zidane. Si aplica una política potente de rotaciones, jugadores como el serbio Luka Jovic, el noruego Martin Odegaard o Mariano Díaz, podrían contar con minutos. Todos volvieron a una lista después de sus lesiones la pasada jornada y esperan una oportunidad.



El Granada jugará su último partido como visitante del mejor año de su historia, un choque que afronta con muy poco que perder, al encontrarse en una destacada sexta plaza de la clasificación con 21 puntos, los mismos que el Barcelona.



El equipo dirigido por Diego Martínez llega al encuentro con la tranquilidad que le dan las dos victorias alcanzadas en las pasadas jornadas ante el Elche (0-1) y el Real Betis (2-0), con las que zanjó una mala racha de cinco jornadas sin ganar.



El cuadro andaluz, además, se presenta en Valdebebas en un gran momento de forma en la parcela defensiva, ya que acumula cuatro partidos oficiales consecutivos dejando su portería a cero, que es una de sus grandes señas de identidad.



El objetivo del Granada será firmar un buen partido para tratar de sorprender al cuadro blanco y conseguir un buen resultado que le permita seguir con los mejores de la clasificación y, sobre todo, mantener las rentas con la zona baja de la tabla.



Los granadinos quieren cerrar con buenos resultados ante el Real Madrid y el Valencia -el miércoles siguiente en su feudo- un histórico 2020, en el que alcanzaron las semifinales de la Copa del Rey y se estrenaron con éxito en competición europea tras acabar séptimos la pasada campaña en LaLiga Santander.



El técnico Diego Martínez tiene dos importantes bajas respecto al choque del domingo ante el Betis, ya que no puede contar por acumulación de tarjetas amarillas con el medio francés Maxime Gonalons y por lesión con el extremo venezolano Darwin Machís.



El camerunés Yan Eteki es el sustituto natural de Gonalons en el pivote defensivo, mientras que Machís será reemplazado por Antonio Puertas, ya restablecido tras haber estado varias semanas renqueante después de superar el coronavirus, y el hecho de no volver a jugar hasta el día 30 hará, en principio, que el resto del once ante el Real Madrid sea el mismo de la pasada jornada.



Aún así, no es descartable que el preparador rojiblanco introduzca alguna variación más en su equipo inicial o incluso opte por un sistema de juego diferente al habitual.