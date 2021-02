EFE

El Atlético de Madrid, líder de LaLiga, aspira a escaparse de sus perseguidores en el doble duelo en tres días que le medirá al Levante, cuyo primer acto tendrá lugar en el Ciutat de Valencia, correspondiente a un partido aplazado de la segunda jornada liguera.



Los cinco puntos de ventaja actuales sobre el Real Madrid -que ha disputado dos partidos más- podrían aumentar a ocho e incluso temporalmente a once si el Atlético se impone en estos dos partidos en menos de 72 horas contra el conjunto granota, ante el que lleva casi cinco años sin perder, desde mayo de 2016, cuando cayó 2-1 en Valencia. Desde entonces, cinco victorias atléticas en seis duelos.



El conjunto rojiblanco encadena diez jornadas sin perder con nueve victorias, pero ya no es el que sobrevolaba a sus rivales por juego y efectividad. El Celta de Vigo quebró su racha empatando en el Wanda Metropolitano (2-2) y el sábado pasado vio igualado su gol inicial por el Granada en Los Cármenes, aunque se impuso con un tanto del argentino Ángel Correa, aliado con un rebote (1-2).

CONVOCATORIA

lista de convocados para el duelo ante el Levante.



Atlético de Madrid (@Atleti) February 16, 2021



Para viajar a Valencia, el técnico argentino Diego Pablo Simeone recuperará al central uruguayo José María Giménez, ya recuperado de sus molestias y que será titular; y al extremo Víctor Machín 'Vitolo', que fue baja en Granada por una gastroenteritis.



También podría entrar en la lista el delantero portugués Joao Félix, que hizo este martes su primer entrenamiento, aún separado de sus compañeros, tras dar negativo después de haberse perdido dos partidos por coronavirus. En aislamiento continúan los franceses Moussa Dembélé y Thomas Lemar, y el mexicano Héctor Herrera. Además, el lateral inglés Kieran Trippier está sancionado por su Federación.



Con estos mimbres, Simeone podrá alinear a su trío de centrales preferido, el formado por Giménez, el montenegrino Stefan Savic y Mario Hermoso, con la posibilidad de que el croata Sime Vrsaljko juegue como carrilero derecho y la duda de si el costado zurdo será para el belga Yannick Carrasco, que no ha estado con el grupo en los dos últimos entrenamientos, o para Saúl Ñíguez.



El capitán Jorge 'Koke' Resurrección, Marcos Llorente y el francés Geoffrey Kondogbia serían los tres centrocampistas, aunque este último podría dejar su puesto a Saúl si no es lateral; mientras que en la punta son indiscutibles el uruguayo Luis Suárez y el argentino Ángel Correa. Joao Félix podría entrar en la lista, pero no en el once, ya que apenas lleva un entrenamiento en el césped.





Por su parte, el Levante recibe al Atlético asentado en la mitad de la tabla y exhausto tras el régimen de partidos al que le ha expuesto su exitosa temporada en la Copa del Rey, donde está a un partido de la primera final de su historia, por la que competirá el 4 de marzo contra el Athletic en casa, tras el 1-1 de la ida.



Tras haber dado descanso a muchos de sus titulares el pasado domingo en la derrota ante Osasuna (0-1), Paco López hará de nuevo encaje de bolillos para formar la mejor alineación posible teniendo en cuenta que el sábado visita el Wanda Metropolitano.



El técnico levantinista tiene las bajas por lesión de Gonzalo Melero, José Campaña y el montenegrino Nikola Vukcevic, y el delantero Roger Martí está entre los convocados pese a sus molestias en el aductor.

CONVOCATORIA | Estos son los jugadores convocados para el #LevanteAtleti
Levante UD (@LevanteUD) February 16, 2021

De este modo, jugadores como Sergio Postigo y Carlos Clerc volverían a un once en el que podría permanecer Rober Pier si el entrenador valenciano mantiene su sistema con cinco defensores. Además, Coke Andújar o Son podrían dar descanso a Jorge Miramón en el costado diestro.



La línea medular es un partido más en la que Paco López tiene menos para elegir. El francés Mickael Malsa y el serbio Nemanja Radoja son los únicos pivotes sanos, mientras que el macedonio Enis Bardhi y Jorge De Frutos presumiblemente serán titulares ante el Atlético de Madrid.



Con José Luis Morales más fresco que Sergio León y Dani Gómez, el capitán parece fijo en el once y Roger, pese a estar entre los convocados, estaría en el banquillo.