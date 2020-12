EFE

El Barcelona acude con la baja de Leo Messi para disputar el último partido de su turbulento año 2020, ante un Eibar que llega al Camp Nou con urgencias en la parte baja de la tabla de la LaLiga.



Tras el parón navideño, el Barça regresa a los terrenos de juego para cerrar un año en blanco, sin titulo alguno conseguido. 2020 ha sido un "annus horribilis", marcado por la debacle en Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich, la dimisión de la directiva de Josep Maria Bartomeu y el baile de entrenadores.



Después de las destituciones de Ernesto Valverde y Quique Setién, el actual técnico azulgrana, Ronald Koeman, pretende afianzarse en el cargo con una mezcla de buenos resultados y de juego vistoso. Con esta combinación, los culés consiguieron derrotar al Valladolid (0-3) el martes pasado, en el último encuentro liguero disputado.





En Pucela, Koeman dio con la tecla usando un sistema 3-5-2, con tres centrales y dos carrileros ofensivos por la banda. De cara al partido contra el Eibar, la ausencia del lateral izquierdo Jordi Alba, que vio la quinta tarjeta amarilla en Valladolid, se convierte en una baja sensible para el esquema táctico del 3-5-2.



La sanción de Alba, que será sustituido por Junior Firpo, podría abrir la puerta al regreso del sistema 4-3-3. Sin embargo, lo más probable es que Koeman amolde al equipo para darle continuidad al 3-5-2, confiando en Firpo para el carril izquierdo y repitiendo con el lateral Sergiño Dest por la banda derecha.



En defensa, la línea de tres centrales estará formada por Óscar Mingueza, Ronald Araújo y Clement Lenglet. En el centro del campo, Busquets jugará de pivote por detrás De Jong y Pedri González, que mostró una buena sintonía con Messi frente al Valladolid.

🎙 @RonaldKoeman: "Lo más importante es la energía y el trabajo de los jugadores a la hora de hablar de los sistemas de juego" #BarçaEibar pic.twitter.com/59QHaF2aa7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 28, 2020

No obstante, frente al Eibar, el capitán azulgrana es baja por unas molestias en el tobillo derecho y tiene el permiso del club para alargar sus vacaciones en Argentina. Esto abre las puertas de la titularidad a Phillipe Coutinho para hacer de enganche con una delantera formada por Antoine Griezmann y Martin Braithwaite.



Koeman podría reservarse la carta de Ousmane Dembélé como revulsivo en el segundo tiempo. Después de tres semanas de baja por una lesión en el muslo derecho, el atacante francés será la principal novedad en la convocatoria azulgrana.



Mientras, el Eibar tiene encendidas todas las luces rojas ante este partido, y la baja de Messi alimenta sus aspiraciones para cambiar la tendencia de sus encuentros.



El equipo guipuzcoano viene de encajar dos derrotas consecutivas, la primera en Ipurua ante el Real Madrid y la segunda en Mendizorroza frente al Alavés, que le han privado del colchón de puntos que le separaba de los puestos de descenso y tras estos dos encuentros perdidos se ha colocado a sólo un punto de los lugares que suponen la pérdida de categoría al final de la temporada.

El estadio del Barcelona no es el más indicado históricamente para iniciar la remontada, dado que en las seis campañas que el Eibar lleva en Primera nunca ha sido capaz de puntuar en él.



El balance no es mucho mejor en los partidos en Ipurua, ya que acumula cinco derrotas y un sólo empate, que cosechó en mayo del pasado año 2019 a dos goles y que ha sido la única vez que ha podido puntuar contra el Barça.



Los precedentes por lo tanto no ayudan y solo el hecho de que Lionel Messi, el jugador más desequilibrante con el que cuenta el Barça, no vaya a jugar mañana por una lesión en el tobillo según informó su club, puede abrir una pequeña puerta a la esperanza de lograr un resultado positivo, aunque los eibarreses también pierden a su mejor jugador, el joven Bryan Gil, aquejado de una enfermedad común.



El Eibar contará con las bajas ya conocidas de José Ángel Valdés "Cote" y de Roberto Correa, a las que se suman las que ha dado a conocer hoy los servicios médicos del club de última hora: Anaitz Arbilla y Kevin Rodrigues por molestias musculares y la de Bryan Gil por una "enfermedad común leve".



Recupera por contra al defensa Paulo Oliveira, al centrocampista polaco Damian Kadzior y a los delanteros Yoshinori Muto y Sergi Enrich, todos ellos ausentes en el partido contra el Alavés.



También recuperó en la anterior jornada al centrocampista José Recio y al delantero vallisoletano Quique González, que llevaba ya varias semanas en el dique seco y el número de efectivos con el que puede contar José Luis Mendilibar ha aumentado ligeramente por lo tanto.