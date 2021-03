EFE

Mucho tiempo después, un nombre volvió a planear sobre la actualidad del Real Madrid. La tercera eliminación consecutiva del Juventus en octavos de final de la Liga de Campeones y su mal momento en la Liga italiana, centra la crítica en la figura de Cristiano Ronaldo. El portugués medita su salida y sondea la opción de regresar al club donde lo ganó todo.



Los movimientos de Jorge Mendes se han iniciado para sondear los pocos destinos donde puede encontrar acomodo Cristiano Ronaldo. Uno es el club de donde es leyenda, el máximo goleador de su historia con 450 goles en 439 partidos, con un entrenador como Zinedine Zidane con el que siempre congenió y junto al que hizo historia.



Los rumores llegaron a la comparecencia telemática del francés, con una sonrisa irrefrenable cuando fue preguntado por la posibilidad de un regreso de Cristiano. Sin él, los números goleadores del Real Madrid se desplomaron, acusando la pérdida de uno de los mejores futbolistas de la historia.







"Sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho en el club, el jugador que es y el cariño que le tenemos", respondió Zidane que habitualmente responde con evasivas a nombres de futbolistas que no integran su plantilla.



Con Cristiano fue diferente, mostrando respeto al Juventus pero con el recuerdo fresco en la memoria de las tres Ligas de Campeones que conquistaron juntos, la Liga y la cantidad de títulos que siempre llevaron la firma de sus goles. "Todo lo que ha hecho aquí Cristiano es historia, es magnífico, pero ahora es un jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal allí y no puedo decir nada de las muchas cosas que se dicen. Es jugador de la Juve y tengo que respetar estas cosas", añadió el técnico francés.



Las conversaciones de Mendes con el Real Madrid se están produciendo, según informó El Chiringuito en la noche del jueves. En una mesa en la que están los nombres de Kylian Mbappé y Erling Haaland, se ha sumado la posibilidad del regreso de Cristiano, futbolista que pidió salir del club cuando entendió que había acabado su ciclo por discrepancias económicas.



Desde el Real Madrid aseguran que la relación del presidente Florentino Pérez con Cristiano es "excelente" tras superar aquel duro momento de ruptura, pero apuntan a Efe que ven "muy complicada" la opción del regreso del portugués por el tipo de operación que plantearía el Juventus, el traspaso a pagar (en torno a 60 millones de euros según apuntan medios italianos) y el alto sueldo del futbolista.







El paso del tiempo no ha rebajado su eficacia goleadora. En un curso irregular del Juventus lleva 24 tantos en 28 partidos, la pasada temporada firmó 35 en 41 encuentros. Con 36 años cumplidos en febrero, nadie ve cerca su retirada. Ejemplo del cuidado máximo y la profesionalidad de un deportista, a Cristiano le quedan muchos goles por marcar antes de colgar las botas.



Y su nombre ha vuelto a sonar en boca de los grandes protagonistas del Real Madrid. Junto a Zidane, el capitán Sergio Ramos no se mordió la lengua al hablar del portugués. Aunque con su mensaje dejase un dardo a una directiva con la que no cierra el acuerdo para su renovación.



"Con la marcha de Cristiano perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no lo hubiese dejado salir porque es de los mejores del mundo y nos hubiese acercado a ganar. Son relaciones que deben de ser de por vida con la entidad por encima de la opinión de un presidente", afirmó con total claridad Ramos.



Y tuvo que ser desde la capital de España desde donde más se defendió la figura de Cristiano, agradecidos por todo lo que dio al Real Madrid y quien sabe si ilusionados ante un posible retorno. "En compromiso jamás nadie le podrá reprochar nada porque es un ganador y siempre da el máximo", defendió Ramos.