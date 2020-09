GOAL

"Lionel Messi se va de Barcelona" es la frase que se repite sistemáticamente desde el martes 25, cuando el 10 decidió enviar el burofax que se transformó en una bomba para Barcelona, en el que anunciaba su decisión de trabajar en pos de su salida. Y después de un sinfín de versiones extraoficiales, dado el hermetismo de los actores principales de la novela, este martes arrojó novedades concretas y cierra con la chance de un cambio de postura.

En horas de la mañana, BBC Sports anunciaba un anuncio inminente con el City Group para que se haga efectiva la cláusula y concretar el "plan 3+2" (tres años en Manchester City y otros dos en New York City FC). Esto ocurría en la antesala del primer cónclave oficial entre Jorge Messi, su hijo Rodrigo, un abogado que los asesora y Josep María Bartomeu, en el cual no hubo acuerdo ni cambio de pareceres de ninguna de las dos partes.

Pero del otro lado del océano, en Argentina, la historia empezaba a modificarse y TyC Sports anunciaba que "en un 90%" Leo podía seguir en Barcelona, la opción menos probable al menos durante esta semana de tormenta y sobre todo luego del planteo del padre del astro, quien le dejó claro al mandatario que su hijo quería irse.

¿Por qué Messi podría dar marcha atrás en el portazo? Hay cuestiones netamente legales y otras mucho más sentimentales. De un día para el otro, el 10 no va a perdonarle a Bartomeu la seguidilla de conflictos que terminaron por agotarlo: la salida de Neymar, que no hicieran lo suficiente para recuperarlo, el caso judicial por ese pase, que hayan pasado cinco años de la última Champions sin un equipo competitivo, las declaraciones de Abidal en enero tras la salida de Valverde, el escándalo de los "trolls" para criticar al plantel en redes sociales, la llegada de Setién, el 2-8, las despedidas por teléfono de sus amigos Suárez, Vidal y Rakitic, la charla en no muy buenos términos con Koeman y siguen los temas. Pero Leo, en el fondo, siente gratitud por el club por sobre las personas, por la institución que lo cobijó a principios de siglo, que ayudó en su tratamiento y que lo catapultó a la gloria. Y la familia, que juega su propio partido, no desea marcharse de su lugar en el mundo, aunque lo acompañarían a donde sea.

En síntesis, Messi no quiere irse mal y formar parte de la galería de ídolos que debieron marcharse por la puerta de atrás, con un conflicto en el que debería intervenir UEFA y FIFA.

Podría irse por un valor de mercado razonable y esa fue su propuesta. Alrededor de 100 millones de euros o incluso los 223 millones necesarios para ser el traspaso más caro de la historia, superando a su amigo Ney. La respuesta en Barcelona es negativa. Si quiere irse, que sea por la cláusula o nada. Y, según entienden, la famosa "cláusula de salida" gratuita al final de cada temporada está expirada desde el 10 de junio y no hay extensión de plazos por la pandemia que retrasó la competencia durante cuatro meses. Tal es la confianza en no dar lugar a este recurso que, por el lado de Barça, no hubo necesidad de presentar abogados: solo Bartomeu y Javier Bordas, ya que no hay ningún tema legal para analizar.

¿Esto sería una victoria para el presidente? Sí y no. Sí porque no pasará a la historia como el mandatario que "echó" a Messi y le dejará el tema a la dirigencia que asuma luego de las elecciones fijadas para marzo. Pero si la historia no cambia diametralmente y se concreta la extensión contractual tan deseada como improbable, el 1 de enero del 2021 será el día en el cual el 10 pueda negociar su salida sin dejar un solo euro en las arcas blaugranas, ya que quedaría en libertad el 30 de junio.

¿Y a Barcelona le sirve mantener por una temporada más a un líder disgustado? Si hace de la bronca un combustible, podría tener el mejor nivel de su vida a los 33 años. Porque, se sabe, Leo es un animal competitivo y aunque no tenga los elementos necesarios para pelear seriamente por la Champions, intentará una vez más su propia patriada para despedirse, si finalmente es un decisión el año próximo, con una imagen diferente a la de Lisboa.

El jueves podría ser clave y se espera otro encuentro entre Jorge Messi y Bartomeu. El "no se queda" parece haber mutado en un "tal vez se quede". Y sea cual sea el desenlace, el próximo paso será la palabra del capitán para que la guerra llegue a su fin.