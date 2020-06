EFE

El FC Barcelona compensará a los socios por los partidos no asistidos, a causa de la pandemia, y devolverá en septiembre el 25% proporcional del coste del abono para los partidos pagados y no disfrutados, según anunció mediante un comunicado.



La compensación se debe solicitar y puede abonarse en efectivo o en producto (vales descuento en las tiendas oficiales). Pero también arbitrará otras posibilidades como descontar el importe proporcional de los partidos no disfrutados en el abono de la temporada próxima o incluso renunciar a recibir la compensación y cederla a favor del club.



En cuanto a los abonos del próximo curso, el club ofrece la posibilidad de aplazar el cobro a finales de agosto -una vez finalice la actual temporada- o también la posibilidad de que se pueda ejercer un año de excedencia como abonado.

En este caso, el club mantendrá al socio la titularidad y el descuento del 'seient lliure' 2019-20 para la temporada 2021-22 y el socio cede su localidad al Barcelona para la temporada 2020-21.



Si se da el caso de que se produzca una limitación del aforo del Camp Nou, la asignación de las localidades disponibles se arbitrará por sorteo y se compensará a los abonados que puedan quedar excluidos.



En unas declaraciones realizadas a los medios del club, el vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, comentó que desde el equipo directivo se deber "cuidadoso" con la situación del club, pero "sobre todo de nuestros socios y socias que han pasado y están pasando momentos difíciles económicamente tras las consecuencias de la Covid-19".



"Y lo tenemos que hacer compatible con el reagrupamiento familiar, ya que el fútbol se disfruta en familia y con amigos. Este ha sido uno de los imperativos que nos hemos planteado a la hora de tomar las decisiones que hemos tomado", dijo.

Cardoner destacó que la próxima temporada y por décimo curso consecutivo, el Barça mantendrá los precios de sus abonos y solo subirán el IPC (Índice de Precios al Consumo).



"Esto fue una promesa electoral que fijamos en 2010 y que hemos mantenido durante este periodo y, en este caso, debido a la Covid-19, creemos importante resaltarlo", dijo.



En cuanto al pago de los abonos de la próxima temporada, Cardoner anunció "un plan de ayuda para aquellos socios que por sus circunstancias particulares no puedan afrontar el pago y deban hacerlo más tarde".



"Queremos transmitir la certeza y la seguridad que nuestros abonados no perderán su condición de abonado por una situación económica adversa, sino que tendrán el refuerzo del Club y la posibilidad de encontrar una solución en el tiempo que les sea favorable", dijo.