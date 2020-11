GOAL

Gerard Piqué pasó por 'Zumbados', programa de 'Radio Marca', y repasó algunos de los aspectos de la actualidad del FC Barcelona. Además, habló de la posibilidad de que Messi se quede en la entidad de la Ciudad Condal.

La posibilidad de ser presidente, remota por el momento

"En las elecciones que viene no, porque no puedo. Nunca se sabe en un futuro, soy muy culé y me gustaría ayudar al club de mis amores, me gustaría ayudar de la mejor manera, estando muy bien preparado si veo que puedo aportar cosas que ayuden, sino no. Es una ilusión que siempre he tenido, pero no se sabe"

Sincero sobre la salida de Suárez

"Me dio mucha pena cuando se fue Luis, estuvo muchos años y compartimos muchas cosas. Nos veis 90 minutos, pero pasas muchas y muchas horas con ellos, les vemos todas las mañanas, viajamos, estamos en los hoteles, es como si se os fuera un compañero de colegio"

¿Renovará Messi?

"Habrá que preguntarle a Leo, no sé. Esperamos que se quede, es una decisión muy personal y veremos. Mientras que siga en el Barça, hay esperanza y esperemos que se le pueda seducir para que se quede"

¿Cuál es su mejor momento en el Barça?

"En su momento con Puyol tuvimos una gran relación, con Cesc, cuando coincidimos con... Hay un grupo de 5-6 que somos los de la casa y pasamos el tiempo juntos. Busquets, Aleñá, Sergi Roberto, Leo... Con los que llevamos tiempo, al final te unes a los que han vivido las mismas experiencias y el mismo trayecto".

Su mejor entrenador

"Pep es un genio, está en otro nivel. A nivel de manager, Sir Alex Ferguson, era un espectáculo y además imponía mucho. Luis Enrique, Valverde, Del Bosque en la selección un 10... He tenido muchísima suerte de tener grandes entrenadores y ganar muchos títulos con ellos".