EFE

El ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué aseguró que, durante su etapa en el equipo azulgrana, los jugadores desconocían que el club pagaba al dirigente arbitral José María Enríquez Negreira y se mostró convencido de que la entidad no compró a los árbitros.



En una entrevista concedida a 'El Món a RAC1', la primera que da después de colgar las botas como jugador del Barça el pasado mes de noviembre, el ex central opinó que, por mucho que se quiera "ensuciar" la imagen del club, "nadie puede poner en duda" los éxitos conseguidos en las últimas dos décadas.



"Yo pondría la mano en el fuego por que el Barça no ha comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro, es muy fácil, quedas con él y le das un sobre", subrayó Piqué.

🗣️ Piqué se pronuncia sobre el Caso Negreira: "Pondría la mano en el fuego por el Barça". pic.twitter.com/bpBc6dp6kj — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 14, 2023



En este sentido, consideró que los informes arbitrales no eran útiles para los jugadores, ya que muchos ya conocían a los colegiados, sino sobre todo para los entrenadores.



"Los jugadores, sobre todo los que llevamos más años, ya conocemos los árbitros, pero a los entrenadores, sobre todo a los que vienen de fuera, les va bien tener esos informes para saber de qué pie calza cada árbitro", puntualizó.



Y, al ser preguntado por si las consecuencias del 'caso Negreira' ponen en duda los títulos de su exitosa etapa como jugador, añadió: "Fuimos muy superiores, no dependíamos del árbitro ni por lo bueno ni por lo malo. Yo pasaría olímpicamente y a lo siguiente".



Con todo, Piqué, que en la entrevista no escondió su deseó de ser presidente del club en un futuro "sin forzar las cosas", tiene "mucha confianza" en el Barça y los dirigentes que actualmente lo lideran para afrontar las consecuencias judiciales del caso por los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y el 2018.

💬 "Estamos totalmente acostumbrados a las conspiraciones y las campañas".



Piqué, sobre el Barça y el 'Caso Negreira'.



🎥 @elmonarac1 pic.twitter.com/u8en2jjQhD — Relevo (@relevo) March 14, 2023





En la entrevista, el ex futbolista de la Bonanova también dio detalles sobre su retirada como futbolista profesional anunciada el pasado noviembre, una decisión "muy meditada" de la que no se arrepiente al considerar que era "lo más oportuno" para él y para el equipo.



Asimismo, precisó que cuando anunció su retirada ya se saldaron todas "las cuentas pendientes" de su contrato con el club azulgrana y negó que la celebración en el Camp Nou de la fase final de la Kings League, la competición de fútbol siete que impulsa, tenga algo que ver con su adiós.



"Lo de llevar la Kings League al Camp Nou fue una calentura mía y escribí un mensaje al presidente (Laporta). Al final, hemos conseguido un acuerdo en el que creo que el Barça sale ganando, pues nos dividimos el precio de las entradas y nosotros, todo lo que ganamos, lo destinamos a la producción del evento", zanjó.