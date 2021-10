GOAL

Malas noticias para el FC Barcelona en forma de lesión. El club catalán ha confirmado la baja de Pedri para el encuentro ante el Atlético de Madrid debido a una lesión muscular en cuádriceps izquierdo, por lo que no estará disponible para Ronaldo Koeman en el trascendental encuentro ante los de Simeone. En un escueto comunicado, el FC Barcelona ha confirmado la lesión del mediapunta canario:

"Pedri tiene una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", anunció el club en sus redes sociales.

Segunda lesión en apenas 15 días

Parece que lo de Pedri es más una recaída de la lesión que se produjo ante el Bayern de Múnich y que lo tuvo fuera del equipo en los encuentros ante Granada, Cádiz y Levante. El futbolista reapareció en el Estadio da Luz ante el Benfica, pero terminó con la misma dolencia que 15 días atrás.

¿Qué partidos se puede perder?

El FC Barcelona no habla de plazos de recuperación en su comunicado médico, pero está confirmado que el jugador no estará disponible para enfrentarse al Atlético de Madrid y también será baja con casi total seguridad para la Nations League que debe disputar la selección española la próxima semana. Así las cosas, no se espera que el talentoso mediapunta regrese antes del 17 de octubre, en el encuentro que disputarán FC Barcelona y Valencia CF en el Camp Nou, si bien es cierto, que habrá que ver cómo evoluciona la lesión del jugador en los próximos días.