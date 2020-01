EFE

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, advirtió, tras convertirse en líderes de la clasificación al ganar al Real Valladolid que esa situación "no cambia nada", puesto que, según recordó "quedan 16 jornadas por disputarse".



Antes de entrar a analizar el encuentro, Zidane fue preguntado por el fallecimiento del jugador de la NBA Kobe Bryant, lo que definió como "terrible noticia para el mundo del deporte" y mostró su pésame a la familia. "No tengo palabras", añadió.





En opinión del técnico del Real Madrid "se han logrado tres puntos importantes, pero nada más" y se mostró "contento" por haber "podido ganar en un campo difícil y ante un rival que puso las cosas muy difíciles".



"Hemos hecho un partido serio y compacto defensivamente, y estuvimos mejor en la segunda parte, ya que en la primera costó llegar, por el dibujo del rival, que jugó en rombo y porque entraron fuerte, pero nosotros estuvimos mejor en la segunda, pusimos más velocidad, jugando más por banda y creímos más en nuestro juego", comentó.



Respecto a Nacho Fernández, señaló: "es un jugador muy profesional, que conoce bien la casa y siempre está metido y cuenta para nosotros. Cuando tiene que competir, lo hace muy bien y me alegro por su gol, porque no suele hacerlos, al ser defensa", precisó.



Volvió a insistir en que, a pesar de convertirse en líderes de la liga, y sumar 19 partidos sin perder "no" ve a su equipo "con madera de campeón" aun, puesto que "quedan 16 partidos, y habrá que seguir luchando hasta el final, como hemos hecho hoy, para poder ganar este partido".



Para Zidane, el Real Madrid "defensivamente, lo está haciendo muy bien", de hecho, lo considera su "fortaleza": "Todos defendemos y, cuando perdemos el balón, presionamos para recuperar y avanzamos cada vez que podemos. Si no encajamos tenemos muchas posibilidad de marcar un gol, como ha sucedido ante el Real Valladolid".



También reconoció la importancia del balón parado, "porque tenemos buenos rematadores, como Kroos, Isco o Rodrygo" y es un arma más para utilizar cuando llega el momento.