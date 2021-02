GOAL

El argentino Alejandro Gómez, mejor conocido como Papu, se estrenó en las redes del Sevilla el pasado fin de semana y admitió sentirse feliz de haberse sumado al proyecto del cuadro hispalense, donde está muy cómodo:

"Ahora voy a recoger a mi mujer, y a los niños y vamos a almorzar, que tenemos la tarde libre. Me gusta estar en contacto con la gente, empaparme de la cultura. Lo que ven en las redes sociales es lo que soy. Me gusta ir por la calle, tomar un café, estar con los niños en la calle. La gente me va a encontrar por las calles de Sevilla. El equipo venía demostrando muchísima solidez. Me acoplé bien al equipo y se dieron buenos resultados desde mi llegada, así que estoy súper ilusionado", aseguró en la Cope.

Los objetivos: "Es lo que todos deseamos. El Sevilla tiene muy buen equipo y le puede dar pelea a cualquiera. La idea es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones".