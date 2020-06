EFE

El Club Atlético Osasuna realizó este viernes, sobre el césped, de Tajonar, su penúltima sesión preparatoria de la semana, con el argentino Chimy Ávila trabajando en solitario.



El rosarino ha realizado el calentamiento con el resto de la plantilla, antes de seguir con su proceso de recuperación de su lesión de larga duración sufrida ante el Levante y que, salvo sorpresa, no le permitirá volver a jugar en lo que resta de temporada.



El carácter ganador del ex del Huesca, hizo que, desde el momento de la fatídica lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, comenzara a ver más cerca el momento de su vuelta.





Durante parte del parón al que se enfrentaron los futbolistas profesionales, Ávila trabajó intensamente para acortar en la medida de lo posible su regreso a LaLiga Santander.



Por su parte, el resto de compañeros han realizado un entrenamiento que ha constado de ejercicios de técnica y evoluciones antes de finalizar una nueva jornada con partidos de fútbol.



La sesión, al igual que todos los días, ha contado con la supervisión del preparador físico de Osasuna, Sergi Pérez, pieza que se presume clave para intentar regatear los posibles riesgos a los que los jugadores se enfrentarán en un mes cargado de partidos.



El resto de jugadores no disponibles al 100 % (Moncayola, Roncaglia, Barja, Rubén García, Rober Ibáñez y Fran Mérida) han llevado a cabo trabajo individual para continuar recuperándose de sus lesiones musculares que les mantienen alejados de la dinámica grupal.



El guardameta titular Sergio Herrera, que hoy cumplía 27 años, también se ha ejercitado de manera individual con el objetivo de superar lo antes posible sus molestias en el hombro derecho que comenzaron esta semana.



De esta forma, Osasuna prepara su siguiente duelo liguero ante la Real Sociedad, equipo que ganó en la primera vuelta a los navarros por 3-4 gracias a una gran actuación de uno de sus buques insignia, el noruego Martin Ødegaard.



El cuadro pamplonés volverá mañana a Tajonar para cerrar la última semana sin competición liguera.